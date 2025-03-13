«Если бы я знал...» Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Честно говоря, я очень рад быть частью этого замечательного клуба и команды. Действительно радостно быть рядом с этими ребятами. Каждый раз, когда я нужен команде и главному тренеру, я – здесь. На любой позиции, где я буду нужен, я – здесь, чтобы помочь. Даже если я буду на трибунах, я постараюсь оказать максимальное влияние, подтолкнуть других, просто обнять кого-то! Я действительно рад быть здесь.

Мое будущее? Я пока не знаю, если честно. Если бы я знал, я мог бы сказать об этом. До конца сезона еще далеко. Я думаю, что мы находимся на той стадии и в самом интересном периоде сезона, когда каждая игра – финал, и никогда не знаешь, что произойдет в футболе», – цитирует Александра hayters.com.

Ранее Артета оценил выступление Зинченко в матче Лиги чемпионов.