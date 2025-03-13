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  4. «Если бы я знал...» Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим
Англия
13 марта 2025, 14:41 |
1318
1

«Если бы я знал...» Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим

Украинец еще не определился, покинет ли Арсенал

13 марта 2025, 14:41 |
1318
1
«Если бы я знал...» Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Честно говоря, я очень рад быть частью этого замечательного клуба и команды. Действительно радостно быть рядом с этими ребятами. Каждый раз, когда я нужен команде и главному тренеру, я – здесь. На любой позиции, где я буду нужен, я – здесь, чтобы помочь. Даже если я буду на трибунах, я постараюсь оказать максимальное влияние, подтолкнуть других, просто обнять кого-то! Я действительно рад быть здесь.

Мое будущее? Я пока не знаю, если честно. Если бы я знал, я мог бы сказать об этом. До конца сезона еще далеко. Я думаю, что мы находимся на той стадии и в самом интересном периоде сезона, когда каждая игра – финал, и никогда не знаешь, что произойдет в футболе», – цитирует Александра hayters.com.

Ранее Артета оценил выступление Зинченко в матче Лиги чемпионов.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Нарешті Артета почав давати йому хвилини в півзахисті і Зіна завжди цікаво виглядав, навіть коли у нього було 15 хвилин. Не певен що цього достатньо щоб відновити довіру, але це шанс краще себе продати. Та як би це парадоксально не звучало, але у велику команда він може потрапити лише як інвестований ЛЗ. І попри непогану пресу останнім часом - на АПЗ він нерідко губиться, інстинкти вже не ті...часто замість того, щоб загострити Саша обирав збереження м'яча бо просувати з глибини йому зручніше. Олександру можливо ідеально б підійшла роль типу Кроса, але не Едегора. Хоча в цілому вчора матч від нього був хороший, особливо перший тайм 
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