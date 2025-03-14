Перес готовит бомбу. Реал нацелился на самого дорогого игрока в истории АПЛ

Мадридский «Реал» нацелился на подписание звезды Английской премьер-лиги.

По информации Fichajes, «сливочные» настроены приобрести самого дорогого футболиста в истории АПЛ – аргентинца Энцо Фернандеса из «Челси». Мадридцы рассчитывают продать летом Эдуардо Камавингу за 70 миллионов евро. А потом сразу приобрести аргентинца. «Челси» готов рассмотреть трансфер Энцо за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Энцо провел 33 матча, забил пять голов и отдал девять ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов рассмотреть обмен Фернандеса на Орельена Тчуамени.