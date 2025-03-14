Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес готовит бомбу. Реал нацелился на самого дорогого игрока в истории АПЛ
Испания
14 марта 2025, 03:52 |
405
0

Перес готовит бомбу. Реал нацелился на самого дорогого игрока в истории АПЛ

Энцо Фернандес может перейти в мадридский клуб

14 марта 2025, 03:52 |
405
0
Перес готовит бомбу. Реал нацелился на самого дорогого игрока в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Мадридский «Реал» нацелился на подписание звезды Английской премьер-лиги.

По информации Fichajes, «сливочные» настроены приобрести самого дорогого футболиста в истории АПЛ – аргентинца Энцо Фернандеса из «Челси». Мадридцы рассчитывают продать летом Эдуардо Камавингу за 70 миллионов евро. А потом сразу приобрести аргентинца. «Челси» готов рассмотреть трансфер Энцо за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Энцо провел 33 матча, забил пять голов и отдал девять ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов рассмотреть обмен Фернандеса на Орельена Тчуамени.

По теме:
Главный тренер Челси нацелился на Лигу конференций
Итоги дня Лиги конференций. Определены все четвертьфинальные пары
Челси – Копенгаген – 1:0. Кто забил за пенсионеров? Видео гола, обзор матча
Энцо Фернандес Эдуардо Камавинга трансферы Реал Мадрид Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
Бокс | 13 марта 2025, 13:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира

Наоя Иноуэ в Лас-Вегасе выйдет на ринг против Рамона Карденаса

Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы
Футбол | 14 марта 2025, 02:43 0
Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы
Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы

В матче против «Реал Сосьедад» португалец реализовал два одиннадцатиметровых

Дальше без Ромы и Довбика. Атлетик сполна отыгрался на Сан-Мамес
Футбол | 13.03.2025, 21:46
Дальше без Ромы и Довбика. Атлетик сполна отыгрался на Сан-Мамес
Дальше без Ромы и Довбика. Атлетик сполна отыгрался на Сан-Мамес
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Бокс | 13.03.2025, 09:57
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13.03.2025, 16:52
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
13.03.2025, 00:47 29
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем