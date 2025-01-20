Реал и Челси планируют грандиозный обмен финалистами чемпионата мира

Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Челси» обменять аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса на французского опорника Орельена Тчуамени, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, на данный момент сделка может состояться даже без доплаты со стороны одной из сторон.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. На счету Энцо Фернандеса 3 забитых мяча и 8 ассистов в 25 поединках этой кампании.

Ранее были названы 3 клуба, которые интересуются Орельеном Тчуамени.