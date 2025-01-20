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Испания
20 января 2025, 10:01 |
1319
1

Реал и Челси планируют грандиозный обмен финалистами чемпионата мира

Орельен Тчуамени и Энцо Фернандес могут поменяться командами

20 января 2025, 10:01 |
1319
1
Реал и Челси планируют грандиозный обмен финалистами чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Челси» обменять аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса на французского опорника Орельена Тчуамени, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, на данный момент сделка может состояться даже без доплаты со стороны одной из сторон.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. На счету Энцо Фернандеса 3 забитых мяча и 8 ассистов в 25 поединках этой кампании.

Ранее были названы 3 клуба, которые интересуются Орельеном Тчуамени.

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Орельен Тчуамени Энцо Фернандес Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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Gargantua81
ну да, может от перестановки кровати станет лучше.  и два провальных трансфера вдруг засияют
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