ВИДЕО. Конь Алекса Фергюсона выиграл на скачках. Посмотрите на его реакцию

Конь сэра Алекса Фергюсона выиграл скачки в Челтнеме, и эмоции тренера не оставляют сомнений в его радости.

После завершения тренерской карьеры он занимается другими делами, в том числе работал в «Манчестер Юнайтед» на другой должности, и проводит время на скачках.

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Фергюсон является совладельцем коня, стоимость которого составляет 620 тысяч фунтов, и именно этот конь победил в Челтнеме.

Реакция сэра Алекса была ярко положительной.