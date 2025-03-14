ВИДЕО. Конь Алекса Фергюсона выиграл на скачках. Посмотрите на его реакцию
Наслаждается пенсией...
Конь сэра Алекса Фергюсона выиграл скачки в Челтнеме, и эмоции тренера не оставляют сомнений в его радости.
После завершения тренерской карьеры он занимается другими делами, в том числе работал в «Манчестер Юнайтед» на другой должности, и проводит время на скачках.
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Фергюсон является совладельцем коня, стоимость которого составляет 620 тысяч фунтов, и именно этот конь победил в Челтнеме.
Реакция сэра Алекса была ярко положительной.
🏴❤️ Sir Alex Ferguson at Cheltenham horse racing today! 😁🐎 pic.twitter.com/KANvnKxDQP— EuroFoot (@eurofootcom) March 13, 2025
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