Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Конь Алекса Фергюсона выиграл на скачках. Посмотрите на его реакцию
Другие новости
14 марта 2025, 03:35 |
31
0

ВИДЕО. Конь Алекса Фергюсона выиграл на скачках. Посмотрите на его реакцию

Наслаждается пенсией...

14 марта 2025, 03:35 |
31
0
ВИДЕО. Конь Алекса Фергюсона выиграл на скачках. Посмотрите на его реакцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Конь сэра Алекса Фергюсона выиграл скачки в Челтнеме, и эмоции тренера не оставляют сомнений в его радости.

После завершения тренерской карьеры он занимается другими делами, в том числе работал в «Манчестер Юнайтед» на другой должности, и проводит время на скачках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фергюсон является совладельцем коня, стоимость которого составляет 620 тысяч фунтов, и именно этот конь победил в Челтнеме.

Реакция сэра Алекса была ярко положительной.

По теме:
ФОТО. Жена Криштиану Роналду впечатлила красотой в Париже
Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы
ФОТО. Вы не поверите, что успел сделать игрок Барселоны перед матчем
видео lifestyle Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13 марта 2025, 16:52 7
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала

УЕФА может пересмотреть правило с двойным касанием

Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2025, 00:12 31
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс

Элина в четвертьфинале не сумела переиграть Мирру Андрееву, проиграв в двух сетах

Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Бокс | 13.03.2025, 09:57
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Футбол | 13.03.2025, 11:33
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Футбол | 14.03.2025, 01:57
Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
13.03.2025, 13:51
Бокс
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
13.03.2025, 00:47 29
Футбол
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 8
Футбол
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
12.03.2025, 07:50 7
Бокс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем