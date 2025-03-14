Итоги дня Лиги конференций. Определены все четвертьфинальные пары
Бетис – Ягеллония, Целе – Фиорентина, Легия – Челси, Юргорден – Рапид
Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.
По итогам игрового дня определены все пары 1/4 финала.
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Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, второй раз переиграл Копенгаген из Дании (2:1 и 1:0).
Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
- Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша)
- Целе (Словения) – Фиорентина (Италия)
- Легия (Польша) – Челси (Англия)
- Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия)
🏆 Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта
- 19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4, пен. 1:3 [первый матч – 0:1]
Голы: Бельхадж, 21, Куциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сешлар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен), Хуанхо Ньето, 97
- 19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – 2:0 [первый матч – 0:3]
Голы: ван дер Брюгген, 8, Фелипе Аугусто, 50
- 19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч – 1:1]
Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 – Огринец, 66
- 19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 [первый матч – 0:1]
Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуэн, 86
- 22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2]
Голи: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80
- 22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч – 2:3]
Голи: Морисита, 34, Гуаль, 108
- 22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 [первый матч – 2:3]
Голи: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 – Йоаннидис, 81 (пен)
- 22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый матч – 2:1]
Гол: Дьюсбери-Холл, 55
⚽️ Все результаты 1/8 финала, 6 и 13 марта
⚽️ Пары 1/4 финала, 10 и 17 апреля
- Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша)
- Целе (Словения) – Фиорентина (Италия)
- Легия (Польша) – Челси (Англия)
- Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия)
⚽️ Сетка плей-офф
📊 Инфографика
22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2]
22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч – 2:3]
22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 [первый матч – 2:3]
22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый матч – 2:1]
События матча
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