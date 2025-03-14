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Лига конференций
Проходит дальше Легия
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 2 : 0
Мольде
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Лига конференций
14 марта 2025, 02:37 | Обновлено 14 марта 2025, 03:07
185
0

Итоги дня Лиги конференций. Определены все четвертьфинальные пары

Бетис – Ягеллония, Целе – Фиорентина, Легия – Челси, Юргорден – Рапид

14 марта 2025, 02:37 | Обновлено 14 марта 2025, 03:07
185
0
Итоги дня Лиги конференций. Определены все четвертьфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

По итогам игрового дня определены все пары 1/4 финала.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, второй раз переиграл Копенгаген из Дании (2:1 и 1:0).

Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

  • Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша)
  • Целе (Словения) – Фиорентина (Италия)
  • Легия (Польша) – Челси (Англия)
  • Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия)

🏆 Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

  • 19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4, пен. 1:3 [первый матч – 0:1]

Голы: Бельхадж, 21, Куциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сешлар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен), Хуанхо Ньето, 97

  • 19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – 2:0 [первый матч – 0:3]

Голы: ван дер Брюгген, 8, Фелипе Аугусто, 50

  • 19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч – 1:1]

Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 – Огринец, 66

  • 19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуэн, 86

  • 22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2]

Голи: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80

  • 22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч – 2:3]

Голи: Морисита, 34, Гуаль, 108

  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 [первый матч – 2:3]

Голи: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 – Йоаннидис, 81 (пен)

  • 22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый матч – 2:1]

Гол: Дьюсбери-Холл, 55

⚽️ Все результаты 1/8 финала, 6 и 13 марта

⚽️ Пары 1/4 финала, 10 и 17 апреля

  • Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша)
  • Целе (Словения) – Фиорентина (Италия)
  • Легия (Польша) – Челси (Англия)
  • Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2]

22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч – 2:3]

22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 [первый матч – 2:3]

22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый матч – 2:1]

События матча

120’ +1
Артур Енджейчик (Легия) получает красную карточку.
118’
Кристиан Эриксен (Мольде) получает красную карточку.
108’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гуаль (Легия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рёя Морисита (Легия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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