Итоги дня Лиги конференций. Определены все четвертьфинальные пары

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

По итогам игрового дня определены все пары 1/4 финала.

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Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, второй раз переиграл Копенгаген из Дании (2:1 и 1:0).

Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша)

Целе (Словения) – Фиорентина (Италия)

Легия (Польша) – Челси (Англия)

Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия)

🏆 Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4, пен. 1:3 [первый матч – 0:1]

Голы: Бельхадж, 21, Куциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сешлар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен), Хуанхо Ньето, 97

19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – 2:0 [первый матч – 0:3]

Голы: ван дер Брюгген, 8, Фелипе Аугусто, 50

19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч – 1:1]

Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 – Огринец, 66

19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуэн, 86

22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2]

Голи: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80

22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч – 2:3]

Голи: Морисита, 34, Гуаль, 108

22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 [первый матч – 2:3]

Голи: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 – Йоаннидис, 81 (пен)

22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый матч – 2:1]

Гол: Дьюсбери-Холл, 55

​⚽️ Все результаты 1/8 финала, 6 и 13 марта

⚽️ Пары 1/4 финала, 10 и 17 апреля

Бетис (Испания) – Ягеллония (Польша)

Целе (Словения) – Фиорентина (Италия)

Легия (Польша) – Челси (Англия)

Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – 0:4 [первый матч – 2:2]

22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч – 2:3]

22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 [первый матч – 2:3]

22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый матч – 2:1]