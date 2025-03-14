Легия - Мольде - 2:0. 120 минут для поляков. Видео голов и обзор матча

13 декабря в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались польская «Легия» и норвежский «Мольде».

В первом матче игроки «Мольде» одержали минимальную победу со счетом 3:2.

Поляки в первом тайме отыграли необходимое отставание и продолжили атаковать. Однако 90 минут футболистам «Легии» не хватило, и судьба матча решалась в экстра-тайме.

Футболисты «Легии» забили на 108-й минуте.

В четвертьфинале польский клуб встретится с лондонским «Челси».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч - 2:3]

Голы: Морисита, 34, Гуаль, 108

Видео голов и обзор матча