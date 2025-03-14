Легия - Мольде - 2:0. 120 минут для поляков. Видео голов и обзор матча
Сразу два клуба из Польши будут играть в четвертьфинале
13 декабря в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались польская «Легия» и норвежский «Мольде».
В первом матче игроки «Мольде» одержали минимальную победу со счетом 3:2.
Поляки в первом тайме отыграли необходимое отставание и продолжили атаковать. Однако 90 минут футболистам «Легии» не хватило, и судьба матча решалась в экстра-тайме.
Футболисты «Легии» забили на 108-й минуте.
В четвертьфинале польский клуб встретится с лондонским «Челси».
Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта
Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч - 2:3]
Голы: Морисита, 34, Гуаль, 108
Видео голов и обзор матча
События матча
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