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Лига конференций
Проходит дальше Легия
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 2 : 0
Мольде
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Лига конференций
14 марта 2025, 05:28 | Обновлено 14 марта 2025, 05:29
97
0

Легия - Мольде - 2:0. 120 минут для поляков. Видео голов и обзор матча

Сразу два клуба из Польши будут играть в четвертьфинале

14 марта 2025, 05:28 | Обновлено 14 марта 2025, 05:29
97
0
Легия - Мольде - 2:0. 120 минут для поляков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались польская «Легия» и норвежский «Мольде».

В первом матче игроки «Мольде» одержали минимальную победу со счетом 3:2.

Поляки в первом тайме отыграли необходимое отставание и продолжили атаковать. Однако 90 минут футболистам «Легии» не хватило, и судьба матча решалась в экстра-тайме.

Футболисты «Легии» забили на 108-й минуте.

В четвертьфинале польский клуб встретится с лондонским «Челси».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – 2:0 [первый матч - 2:3]

Голы: Морисита, 34, Гуаль, 108

Видео голов и обзор матча

События матча

120’ +1
Артур Енджейчик (Легия) получает красную карточку.
118’
Кристиан Эриксен (Мольде) получает красную карточку.
108’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гуаль (Легия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рёя Морисита (Легия).
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Лига конференций Легия Варшава Мольде видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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