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Лига конференций
Проходит дальше Рапид Вена
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Борац Баня-Лука
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 марта 2025, 22:23 | Обновлено 13 марта 2025, 22:40
209
0

Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 13 марта пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций

13 марта 2025, 22:23 | Обновлено 13 марта 2025, 22:40
209
0
Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, сыграет против Копенгагена из Дании (2:1 в первом матче).

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

  • 19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – [первый матч – 0:1]
  • 19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – [первый матч – 0:3]
  • 19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – [первый матч – 1:1]
  • 19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – [первый матч – 2:2]
  • 22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – [первый матч – 2:3]
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – [первый матч – 2:3]
  • 22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – [первый матч – 2:1]

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения)

19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша)

19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина)

19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр)

22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания)

22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия)

22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания)

События матча

96’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Рапид Вена).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Огринец (Борац Баня-Лука).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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