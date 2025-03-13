Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 13 марта пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций
Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
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Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, сыграет против Копенгагена из Дании (2:1 в первом матче).
⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта
- 19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – [первый матч – 0:1]
- 19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – [первый матч – 0:3]
- 19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – [первый матч – 1:1]
- 19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – [первый матч – 0:1]
- 22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – [первый матч – 2:2]
- 22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – [первый матч – 2:3]
- 22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – [первый матч – 2:3]
- 22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – [первый матч – 2:1]
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения)
19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша)
19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина)
19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр)
22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания)
22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия)
22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция)
22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания)
События матча
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