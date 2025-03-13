Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

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Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, сыграет против Копенгагена из Дании (2:1 в первом матче).

⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – [первый матч – 0:1]

19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – [первый матч – 0:3]

19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – [первый матч – 1:1]

19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – [первый матч – 0:1]

22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – [первый матч – 2:2]

22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – [первый матч – 2:3]

22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – [первый матч – 2:3]

22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – [первый матч – 2:1]

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения)

19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша)

19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина)

19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр)

22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания)

22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия)

22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания)