Девять голов и серия пенальти. Результаты первого блока Лиги конференций
Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций
Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.
В четвертьфинал вышли команды Целе, Ягеллония, Рапид, Юргорден
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Ярким получился матч между Лугано и Целе, в котором зрители увидели 9 голов и серию пенальти (0:1 в первой игре, в ответной – 5:4, пен. 1:3).
Английский Челси, которому принадлежит контракт украинца Михаила Мудрика, играет против Копенгагена из Дании (2:1 в первом матче).
⚽️ Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта
- 19:45. Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4, пен. 1:3 [первый матч – 0:1]
- 19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Ягеллония (Польша) – 2:0 [первый матч – 0:3]
- 19:45. Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч – 1:1]
- 19:45. Юргорден (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0 [первый матч – 0:1]
- 22:00. Витория Гимараеш (Португалия) – Бетис (Испания) – [первый матч – 2:2]
- 22:00. Легия (Польша) – Мольде (Норвегия) – [первый матч – 2:3]
- 22:00. Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – [первый матч – 2:3]
- 22:00. Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – [первый матч – 2:1]
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