ВИДЕО. Лионель Месси оценил чипсы – от 1 до 7
Видео стало вирусным
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил вкусы чипсов Lay’s от лучшего к худшему, и лимонный вариант явно ему не понравился.
Амбассадор Lay’s, Лионель Месси, который часто появляется в рекламе, на этот раз снял видео самостоятельно.
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Видео быстро набрало тысячи просмотров.
Месси использовал фильтр в TikTok для оценки вкусов чипсов от 1 до 7.
Классические чипсы получили высшую оценку, а вкус с лимоном — последнее место.
JAJAJA, Messi y su TIER LIST de @Lays_football. pic.twitter.com/tgC8G9KDTy— Messismo (@Messismo10) March 11, 2025
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