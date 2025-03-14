ВИДЕО. Лионель Месси оценил чипсы – от 1 до 7

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил вкусы чипсов Lay’s от лучшего к худшему, и лимонный вариант явно ему не понравился.

Амбассадор Lay’s, Лионель Месси, который часто появляется в рекламе, на этот раз снял видео самостоятельно.

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Видео быстро набрало тысячи просмотров.

Месси использовал фильтр в TikTok для оценки вкусов чипсов от 1 до 7.

Классические чипсы получили высшую оценку, а вкус с лимоном — последнее место.