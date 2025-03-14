Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лионель Месси оценил чипсы – от 1 до 7
Другие новости
14 марта 2025, 00:02 | Обновлено 14 марта 2025, 00:25
165
0

ВИДЕО. Лионель Месси оценил чипсы – от 1 до 7

Видео стало вирусным

14 марта 2025, 00:02 | Обновлено 14 марта 2025, 00:25
165
0
ВИДЕО. Лионель Месси оценил чипсы – от 1 до 7
Instagram. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил вкусы чипсов Lay’s от лучшего к худшему, и лимонный вариант явно ему не понравился.

Амбассадор Lay’s, Лионель Месси, который часто появляется в рекламе, на этот раз снял видео самостоятельно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Видео быстро набрало тысячи просмотров.

Месси использовал фильтр в TikTok для оценки вкусов чипсов от 1 до 7.

Классические чипсы получили высшую оценку, а вкус с лимоном — последнее место.

По теме:
ФОТО. Дочь легенды Динамо поразила всех роскошной фигурой. Это топ
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
ФОТО. Холанд тайно отправился на рыбалку, но фанаты его нашли
видео Лионель Месси lifestyle сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Футбол | 13 марта 2025, 00:47 29
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ

«Галактикос» вырвали путевку в четвертьфинал

УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13 марта 2025, 16:52 7
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала

УЕФА может пересмотреть правило с двойным касанием

Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Футбол | 13.03.2025, 23:44
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
Футбол | 13.03.2025, 01:49
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
Бокс | 13.03.2025, 08:59
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 27
Теннис
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25 1
Футбол
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем