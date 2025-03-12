Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс

На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс определена половина участниц 1/4 финала.

В ночь на 12 марта состоялись поединки 4-го раунда в нижней части сетки.

По итогам матчей борьбу на престижных соревнованиях продолжает одна представительница Украины – Элина Свитолина. Марта Костюк не сумела преодолеть 4-й круг.

Свитолина прошла Джессику Пегулу, проиграв первый сет, но разгромно забрав следующие две партии. Элина впервые с 2021 года выступит в четвертьфинале тысячника.

Следующей соперницей Элины будет Мирра Андреева. «Нейтралка» одолела Елену Рыбакину.

Вторая сеяная и действующая чемпионка И-У Ига Свентек разгромила Каролину Мухову.

Полька за выход в полуфинал поборется против Чжэн Циньвень, которая выбила Костюк. Марта не сумела защитить прошлогодний полуфинал на этих кортах.

В ночь на 13 марта в Индиан-Уэллс пройдут встречи четвертого раунда в верхней части сетки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Мирра Андреева [9] – 1:6, 2:6

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2

Чжэн Циньвень [8] – Марта Костюк [18] – 6:3, 6:2

Каролина Мухова [15] – Ига Свентек [2] – 1:6, 1:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23]

Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2]