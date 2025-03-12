Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Четвертьфиналы в нижней части сетки: Андреева – Свитолина, Чжэн Циньвень – Свентек
На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс определена половина участниц 1/4 финала.
В ночь на 12 марта состоялись поединки 4-го раунда в нижней части сетки.
По итогам матчей борьбу на престижных соревнованиях продолжает одна представительница Украины – Элина Свитолина. Марта Костюк не сумела преодолеть 4-й круг.
Свитолина прошла Джессику Пегулу, проиграв первый сет, но разгромно забрав следующие две партии. Элина впервые с 2021 года выступит в четвертьфинале тысячника.
Следующей соперницей Элины будет Мирра Андреева. «Нейтралка» одолела Елену Рыбакину.
Вторая сеяная и действующая чемпионка И-У Ига Свентек разгромила Каролину Мухову.
Полька за выход в полуфинал поборется против Чжэн Циньвень, которая выбила Костюк. Марта не сумела защитить прошлогодний полуфинал на этих кортах.
В ночь на 13 марта в Индиан-Уэллс пройдут встречи четвертого раунда в верхней части сетки.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [7] – Мирра Андреева [9] – 1:6, 2:6
Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2
Чжэн Циньвень [8] – Марта Костюк [18] – 6:3, 6:2
Каролина Мухова [15] – Ига Свентек [2] – 1:6, 1:6
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23]
Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2]
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