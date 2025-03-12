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  4. Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
WTA
12 марта 2025, 06:45 |
2285
4

Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс

Мирра Андреева в двух сетах разгромила Елену в 4-м раунде тысячника в США

12 марта 2025, 06:45 |
2285
4
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка выйдет на корт против «нейтральной» 11-й ракетки мира Мирры Андреевой, которая в 4-м раунде прошла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 7).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – Мирра Андреева [9] – 1:6, 2:6

Это была третья встреча соперниц. 17-летняя Андреева выиграла второе очное противостояние.

Ранее Свитолина и Андреева не играли между собой.

Элина 12 марта в трех сетах одолела Джессику Пегулу.

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Мирра Андреева Елена Рыбакина Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashamar
Як називається страва, яку північні народи готують з риби, струганина? За всієї нестабільності Риби 6:1, 6:2 це дуже серйозно. Мірка стає дуже й дуже небезпечною, мало нам Соболенкі, ще й ця вилізла. Причому за місяць їй тільки 18.
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+1
pawa
Просто винести з корту й "не помітити" на ньому Рибакіну - дорогого вартує! А їй то - лише 17 років! Скоріше за все - ми стаємо свідками появи на тенісному небосхилі першої ракетки світу у самому найближчому майбутньому! Можете тепер кидати в мене каміння, винуватити в непатріотизмі, але я просто дивлюся на тенісні речі реальними очима!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
😢😢😢Дуже сумна доба.
Невдача рідного ⚒️Шахтаря🧡🖤 і розгромна поразка улюбленої 💖🐟Рибки.
Давно такого не було, що лишалось радіти просто кожному вдалому розіграшу Рибки, без надії на перемогу в матчі. Мірра ніби з якоїсь іншої планети, не за роками так впевнено і спокійно трощить грандів тенісу...
❤️❤️❤️Далі всіма серцями вболіватимемо за нашу Елінку❤️🇺🇦, але з великим острахом перед такою Міррою...😱
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-5
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