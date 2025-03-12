Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Мирра Андреева в двух сетах разгромила Елену в 4-м раунде тысячника в США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинка выйдет на корт против «нейтральной» 11-й ракетки мира Мирры Андреевой, которая в 4-м раунде прошла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 7).
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – Мирра Андреева [9] – 1:6, 2:6
Это была третья встреча соперниц. 17-летняя Андреева выиграла второе очное противостояние.
Ранее Свитолина и Андреева не играли между собой.
Элина 12 марта в трех сетах одолела Джессику Пегулу.
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Давно такого не було, що лишалось радіти просто кожному вдалому розіграшу Рибки, без надії на перемогу в матчі. Мірра ніби з якоїсь іншої планети, не за роками так впевнено і спокійно трощить грандів тенісу...
❤️❤️❤️Далі всіма серцями вболіватимемо за нашу Елінку❤️🇺🇦, але з великим острахом перед такою Міррою...😱