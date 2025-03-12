Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка выйдет на корт против «нейтральной» 11-й ракетки мира Мирры Андреевой, которая в 4-м раунде прошла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 7).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – Мирра Андреева [9] – 1:6, 2:6

Это была третья встреча соперниц. 17-летняя Андреева выиграла второе очное противостояние.

Ранее Свитолина и Андреева не играли между собой.

Элина 12 марта в трех сетах одолела Джессику Пегулу.