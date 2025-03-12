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WTA
12 марта 2025, 04:35 | Обновлено 12 марта 2025, 05:16
2428
6

Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал тысячника в США

12 марта 2025, 04:35 | Обновлено 12 марта 2025, 05:16
2428
6
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 4-м раунде украинка в трех сетах переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 4) за 1 час и 59 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 5:7, 6:1, 6:2

Это была восьмая встреча соперниц. Элина выиграла третье очное противостояние.

Поединок дважды останавливался из-за дождя. Второй перерыв длился около трех часов.

Элина в 11-й раз выступает в Индиан-Уэллс. Она впервые за 6 лет вышла в четвертьфинал этого тысячника. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

Свитолина одержала 22-ю победу над теннисисткой из первой пятерки рейтинга WTA.

В четвертьфинале Свитолина сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.

Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде И-У продолжает представлять Марта Костюк. 12 марта она поборется с Чжэн Циньвень.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Oleksa
Не дарма не спав) Молодчинка.
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+4
adidas77
Камбеки це наше!
Браво Еліна!
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+3
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
🎉🎉🎉🥳Вітаємо! Неймовірно щасливі, що нашій Елінці❤️🇺🇦 вдалось узяти реванш за минулі поразки❗😊
✅🇺🇸🇺🇸🇺🇸ЗНЕСТИ трьох американок ПОСПІЛЬ - що може бути крутіше❓ Дорогого вартує❗😊
Тепер хотілось би щоб і улюблена 💖🐟Рибка взяла реванш у Мірри, хоч цього може і не статись, але вірити і вболівати за неї з любов'ю будемо! 😊
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+2
mevast
Вітання Еліні за важливу перемогу!  Віддала черговий боржок. Хоча треба визнати, що гра йшла по сценарію  хто більше помилиться. 
Ответить
+2
Vlad Holl
І де показували після дощу?  Еліну з перемогою , і слава  Богу , що дощ не вплинув на хід гри.
Ответить
0
Анна Савоськіна
Елінище!!! Браво, Пегула так фа..алась, що слина летіла в усі боки, але не допомогло
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0
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