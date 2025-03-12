Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал тысячника в США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 4-м раунде украинка в трех сетах переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 4) за 1 час и 59 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 5:7, 6:1, 6:2
Это была восьмая встреча соперниц. Элина выиграла третье очное противостояние.
Поединок дважды останавливался из-за дождя. Второй перерыв длился около трех часов.
Элина в 11-й раз выступает в Индиан-Уэллс. Она впервые за 6 лет вышла в четвертьфинал этого тысячника. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.
Свитолина одержала 22-ю победу над теннисисткой из первой пятерки рейтинга WTA.
В четвертьфинале Свитолина сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.
Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде И-У продолжает представлять Марта Костюк. 12 марта она поборется с Чжэн Циньвень.
Ticket punched 🎟️@ElinaSvitolina fights her way into the quarterfinals, defeating Pegula with a 5-7, 6-1, 6-2 victory!#TennisParadise pic.twitter.com/hp0w2pcPRw— wta (@WTA) March 12, 2025
Her first Indian Wells QF in 6️⃣ years!@ElinaSvitolina rallies to defeat No. 4 seed Pegula 5-7 6-1 6-2.#TennisParadise pic.twitter.com/VsQSnnNqfc— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2025
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Браво Еліна!
✅🇺🇸🇺🇸🇺🇸ЗНЕСТИ трьох американок ПОСПІЛЬ - що може бути крутіше❓ Дорогого вартує❗😊
Тепер хотілось би щоб і улюблена 💖🐟Рибка взяла реванш у Мірри, хоч цього може і не статись, але вірити і вболівати за неї з любов'ю будемо! 😊