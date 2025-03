Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 4-м раунде украинка в трех сетах переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 4) за 1 час и 59 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 5:7, 6:1, 6:2

Это была восьмая встреча соперниц. Элина выиграла третье очное противостояние.

Поединок дважды останавливался из-за дождя. Второй перерыв длился около трех часов.

Элина в 11-й раз выступает в Индиан-Уэллс. Она впервые за 6 лет вышла в четвертьфинал этого тысячника. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

Свитолина одержала 22-ю победу над теннисисткой из первой пятерки рейтинга WTA.

В четвертьфинале Свитолина сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.

Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде И-У продолжает представлять Марта Костюк. 12 марта она поборется с Чжэн Циньвень.

Ticket punched 🎟️@ElinaSvitolina fights her way into the quarterfinals, defeating Pegula with a 5-7, 6-1, 6-2 victory!#TennisParadise pic.twitter.com/hp0w2pcPRw