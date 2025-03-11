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  4. Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
11 марта 2025, 17:11 |
539
1

Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и ориентировочно начнется в 05:00

11 марта 2025, 17:11 |
539
1
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

11 марта, на турнире Индиан-Уэллс, свой матч четвертого круга проведут Марта Костюк (WTA 24) и Чжэн Циньвэнь (WTA 9). Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка показывает солидный уровень тенниса в текущем сезоне, однако, не всегда это подкрепляется результатами. На Индиан-Уэллс Марта пока выглядит очень уверенно, она успела обыграть двух середняков. Украинка начинала со второго круга, где без проблем разобралась с американкой Робин Монтгомери – 6:1, 6:3. В третьем круге была еще одна американка Керолайн Доулхайд – 6:3, 6:3.

Костюк неплохо держит свою подачу на этом турнире, она только дважды за два матча позволила соперницам сделать брейк. Процент первой подачи на этом турнире чуть больше 60%. Хоть украинка в статусе андердога, обыграть соперницу из топ-10 для нее точно не проблема.

Не лишним будет вспомнить, что в прошлом году Марта дошла до полуфинала этого турнира, где уступила будущему победителю Иге Свентек, было бы неплохо, как минимум повторить такой результат.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Чжэн Циньвэнь

Китаянка явно относится к числу сильных и перспективных теннисисток, которые пока до конца не раскрылись. Этот сезон для Чжэн пока складывается откровенно плохо, всего 3 победы в шести противостояниях.

Пока Индиан-Уэллс складывается лучше всего, так как спортсменка впервые смогла выиграть два матча подряд. Чжэн начала с победы над экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко – 6:3, 6:4. В следующем спортсменка справилась с Лулу Сан – 6:4, 7:5.

Опытные фанаты знают, насколько сильной и умной на корте может быть китайская спортсменка. Чжэн однозначно не на пике своей формы, поэтому Марта Костюк для нее должна стать серьезным испытанием. Главным карьерным достижением теннисистки является выигрыш Олимпиады в прошлом году, также в 2024-м она сыграла в первом и единственном финале турнира большого шлема в Австралии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Личные встречи

Теннисистки играли между собой дважды, счет 1:1, в обоих случаях понадобилась три сета, чтоб определить победителя.

Чжэн выиграла свой матч в Монреале на харде, в 2023 году, а Костюк взяла реванш на турнире в Штутгарте, в прошлом году, однако битва прошла на грунте.

Прогноз

Китаянка на бумаге считается небольшим фаворитом, хотя я считаю, что именно сейчас Марта ничем не хуже, а может даже лучше соперницы. Хочется поставить на чистую победу Костюк, но перестрахуюсь, взяв ее успех с форой +3 гейма.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
12.03.2025 -
05:00
Чжэн Циньвень
Фора Костюк (+3.5) 1.70 Сделать ставку
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Марта Костюк Чжэн Циньвень WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Artem_Ponomar
китаянка міцний горіжок, Марті легко явно не буде
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