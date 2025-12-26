Форвард Кудровки: «Нужно уважать каждого соперника, но не бояться»

Нападающий «Кудривки» Артем Легостаев объяснил, почему его команде удалось хорошо стартовать в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26:

«Мы очень много готовились на летних сборах. Мы разбирали соперников, поэтому подошли без какого-либо страха. Наш тренер Василий Баранов всегда настраивает нас, что нужно играть с командами независимо от того, какое у них имя, история. Нужно уважать каждого соперника, но не бояться играть самим.

Также всегда, когда заходит новичок из первой лиги, то все думают, что могут обыграть одной ногой. Но мы всегда старались давать бой любой команде».