Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Кудровки: «Нужно уважать каждого соперника, но не бояться»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 11:48 |
132
0

Форвард Кудровки: «Нужно уважать каждого соперника, но не бояться»

Артем Легостаев объяснил, почему его команде удалось хорошо стартовать в УПЛ

26 декабря 2025, 11:48 |
132
0
Форвард Кудровки: «Нужно уважать каждого соперника, но не бояться»
ФК Кудровка. Артем Легостаев

Нападающий «Кудривки» Артем Легостаев объяснил, почему его команде удалось хорошо стартовать в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26:

«Мы очень много готовились на летних сборах. Мы разбирали соперников, поэтому подошли без какого-либо страха. Наш тренер Василий Баранов всегда настраивает нас, что нужно играть с командами независимо от того, какое у них имя, история. Нужно уважать каждого соперника, но не бояться играть самим.

Также всегда, когда заходит новичок из первой лиги, то все думают, что могут обыграть одной ногой. Но мы всегда старались давать бой любой команде».

По теме:
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Йожеф САБО: «Это сплошной ужас. Такого провала, сколько живу, не помню»
Карлос ПАРАКО: «Венесуэльцев в Кривбассе объединяет не только футбол»
Артем Легостаев Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25 декабря 2025, 14:57 4
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам

Михаил поздравил своих подписчиков с Рождеством Христовым

В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Футбол | 25 декабря 2025, 14:08 16
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову

Матвей Бидный считает, что ПСЖ должен урегулировать ситуацию

Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Футбол | 26.12.2025, 12:05
Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Футбол | 25.12.2025, 13:17
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26.12.2025, 11:02
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
24.12.2025, 16:35 2
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 8
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
25.12.2025, 21:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем