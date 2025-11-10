Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб
Украинский футболист из команды «Кудровка» Артем Легостаев рассказал, в какой из лидирующих клубов УПЛ хотел бы перейти, и признался, кого считает претендентом на золотые медали чемпионата Украины 2025/26.
– Кто выиграет УПЛ в этом сезоне?
– По моему мнению, есть три претендента: Шахтер, Динамо и Полесье.
– Если бы из этих трех клубов вам поступили предложения, и Кудровка вас отпустила, то какой бы вы выбрали?
– Наверное, Полесье. Там у меня больше шансов заиграть, чем в Шахтере и Динамо, а просто сидеть на скамейке не хочется.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли домашний матч 0:1
Анатолий парировал удар Кассиано в матче с Каза Пией, но у Араужу были другие планы