Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Украинский футболист из команды «Кудровка» Артем Легостаев рассказал, в какой из лидирующих клубов УПЛ хотел бы перейти, и признался, кого считает претендентом на золотые медали чемпионата Украины 2025/26.

– Кто выиграет УПЛ в этом сезоне?

– По моему мнению, есть три претендента: Шахтер, Динамо и Полесье.

– Если бы из этих трех клубов вам поступили предложения, и Кудровка вас отпустила, то какой бы вы выбрали?

– Наверное, Полесье. Там у меня больше шансов заиграть, чем в Шахтере и Динамо, а просто сидеть на скамейке не хочется.