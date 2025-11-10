Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 06:22 |
3914
0

Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб

10 ноября 2025, 06:22 |
3914
0
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
ФК Кудровка. Артем Легостаев

Украинский футболист из команды «Кудровка» Артем Легостаев рассказал, в какой из лидирующих клубов УПЛ хотел бы перейти, и признался, кого считает претендентом на золотые медали чемпионата Украины 2025/26.

– Кто выиграет УПЛ в этом сезоне?

– По моему мнению, есть три претендента: Шахтер, Динамо и Полесье.

– Если бы из этих трех клубов вам поступили предложения, и Кудровка вас отпустила, то какой бы вы выбрали?

– Наверное, Полесье. Там у меня больше шансов заиграть, чем в Шахтере и Динамо, а просто сидеть на скамейке не хочется.

По теме:
ВИДЕО. Милевский показал, как переживает отключения света. Как и все
ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»
Экс-судья ФИФА раскритиковал работу арбитра в матче Динамо – ЛНЗ
Полесье Житомир Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка Шахтер Донецк Артем Легостаев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 31
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же
Футбол | 10 ноября 2025, 00:03 4
ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же
ВИДЕО. Автогол года. Трубин отбил пенальти и получил в девятку от своего же

Анатолий парировал удар Кассиано в матче с Каза Пией, но у Араужу были другие планы

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть
Футбол | 10.11.2025, 07:42
Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть
Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
09.11.2025, 22:22
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем