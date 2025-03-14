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Лига Европы
14 марта 2025, 01:23 | Обновлено 14 марта 2025, 02:07
318
0

Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары

Буде-Глимт – Лацио, Тоттенхэм – Айнтрахт, Рейнджерс – Атлетик, Лион – МЮ

14 марта 2025, 01:23 | Обновлено 14 марта 2025, 02:07
318
0
Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам игрового дня определены все пары 1/4 финала.

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Итальянская Рома, за которую сыграл украинский форвард Артем Довбик, уступила испанскому Атлетику Бильбао по сумме двух матчей (2:1, 1:3).

Греческий Олимпиакос с дублем украинца Романа Яремчука выбыл в 1/8 финала в противостоянии с Буде-Глимт из Норвегии (0:3, 2:1).

Определены пары 1/4 финала Лиги Европы

  • Буде-Глимт – Лацио
  • Тоттенхэм – Айнтрахт
  • Рейнджерс – Атлетик
  • Лион – Манчестер Юнайтед

🏆 Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

  • 19:45. Айнтрахт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Баоя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор, 78

  • 19:45. Атлетик Бильбао (Испания) – Рома (Италия) – 3:1 [первый матч – 1:2]

Голы: Нико Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Паредес, 90+3 (пен)

  • 19:45. Лацио (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Романьоли, 77 – Шульц, 52

  • 19:45. Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 0:3]

Голы: Яремчук, 53, 65 – Хег, 36

  • 22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 4:0 [первый матч – 3:1]

Голы: Микаутадзе, 14, 47, Нуама, 37, 88

  • 22:00. Ман Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 4:1 [первый матч – 1:1]

Голы: Бруну Фернандеш, 16 (пен), 50 (пен), 87, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (пен)

  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2, пен 3:2 [первый матч – 3:1]

Голы: Шиманьськи, 45, 73

  • 22:00. Тоттенхэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:1 [первый матч – 0:1]

Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 – Копмейнерс, 63

⚽️ Все результаты 1/8 финала, 6 и 13 марта

⚽️ Пары 1/4 финала, 10 и 17 апреля

  • Буде-Глимт (Норвегия) – Лацио (Италия)
  • Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия)
  • Рейнджерс (Шотландия) – Атлетик Бильбао (Испания)
  • Лион (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия)

⚽️ Сетка плей-офф

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Лига Европы выбор редакции статистические расклады Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Фенербахче Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Реал Сосьедад Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Роман Яремчук Буде-Глимт Артем Довбик видео голов и обзор Лион Лацио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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