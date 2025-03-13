Итоги первого блока ЛЕ. Дубль Яремчука, выбыли Рома, Аякс и Олимпиакос

Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Рома, Аякс, Виктория и Олимпиакос выбыли из Лиги Европы. Айнтрахт, Атлетик, Лацио и Буде-Глимт вышли в 1/4 финала.

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Итальянская Рома, за которую сыграл украинский форвард Артем Довбик, уступила испанскому Атлетику Бильбао по сумме двух матчей (2:1, 1:3).

Греческий Олимпиакос с дублем украинца Романа Яремчука выбыл в 1/8 финала в противостоянии с Буде-Глимт из Норвегии (0:3, 2:1).

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

19:45. Айнтрахт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Баоя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор, 78

19:45. Атлетик Бильбао (Испания) – Рома (Италия) – 3:1 [первый матч – 1:2]

Голы: Нико Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Паредес, 90+3 (пен)

19:45. Лацио (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Романьоли, 77 – Шульц, 52

19:45. Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 0:3]

Голы: Яремчук, 53, 65 – Хег, 36

22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – [первый матч – 3:1]

22:00. Ман Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – [первый матч – 1:1]

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – [первый матч – 3:1]

22:00. Тоттенхэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – [первый матч – 0:1]

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