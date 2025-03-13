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Лига Европы
13 марта 2025, 22:10 | Обновлено 13 марта 2025, 23:14
359
0

Итоги первого блока ЛЕ. Дубль Яремчука, выбыли Рома, Аякс и Олимпиакос

Украинский форвард Роман Яремчук сделал дубль за греческую команду

13 марта 2025, 22:10 | Обновлено 13 марта 2025, 23:14
359
0
Итоги первого блока ЛЕ. Дубль Яремчука, выбыли Рома, Аякс и Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Рома, Аякс, Виктория и Олимпиакос выбыли из Лиги Европы. Айнтрахт, Атлетик, Лацио и Буде-Глимт вышли в 1/4 финала.

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Итальянская Рома, за которую сыграл украинский форвард Артем Довбик, уступила испанскому Атлетику Бильбао по сумме двух матчей (2:1, 1:3).

Греческий Олимпиакос с дублем украинца Романа Яремчука выбыл в 1/8 финала в противостоянии с Буде-Глимт из Норвегии (0:3, 2:1).

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

  • 19:45. Айнтрахт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Баоя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор, 78

  • 19:45. Атлетик Бильбао (Испания) – Рома (Италия) – 3:1 [первый матч – 1:2]

Голы: Нико Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Паредес, 90+3 (пен)

  • 19:45. Лацио (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Романьоли, 77 – Шульц, 52

  • 19:45. Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 0:3]

Голы: Яремчук, 53, 65 – Хег, 36

  • 22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Ман Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Тоттенхэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – [первый матч – 0:1]

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Лига Европы статистические расклады выбор редакции Роман Яремчук Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Фенербахче Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Реал Сосьедад Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт Артем Довбик Лион Лацио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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