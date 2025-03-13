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Лига Европы
Олимпиакос Пирей
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 1
Будё-Глимт Проходит дальше
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Лига Европы
13 марта 2025, 21:42 | Обновлено 13 марта 2025, 23:01
3002
6

С дублем Яремчука. Олимпиакос дома одолел Будё-Глимт и покинул Лигу Европы

Добытой победы греческому коллективу не хватило для того, чтобы пройти дальше

13 марта 2025, 21:42 | Обновлено 13 марта 2025, 23:01
3002
6
С дублем Яремчука. Олимпиакос дома одолел Будё-Глимт и покинул Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпиакос

В четверг, 13 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимтом».

Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой норвежского коллектива со счетом 3:0.

В первом тайме хозяева поля уступили со счетом 0:1, голом составе норвежского коллектива отличился Хех. Вторая половина встречи стала очень успешной для украинского форварда «Олимпиакоса» Романа Яремчука: вышедший на замену после перерыва украинец сделал дубль и принес победу своей команде, которой не хватило для выхода в 1/4 финала. На 62-й минуте бразильский вингер греческого коллектива Родиней не реализовал пенальти. На 89-й минуте голкипер «Олимпиакоса» Тсолакис получил красную карточку за фол последней надежды.

В 1/4 финала «Будё-Глимт» прошел с общим счетом 2:4. Норвежский коллектив сыграет с победителем пары «Лацио» – «Виктория» Пльзень.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 46 минут, забил 2 гола.

Лига Европы. 1/8 финала

Олимпиакос – Будё-Глимт – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Яремчук, 53, 65 – Хех, 33

Предупреждения: Мартинс, 39, Родиней, 41, Бьянконе, 90+4 – Сьеволд, 30, хайкин, 74, Эйвен, 87

Олимпиакос: Тсолакис, Ортега (Ониемачи, 75), Пирола, Ретсос, Костинья, Гарсия, Хеззе (Моузакитис, 46), Чикиньо (Бьянконе, 83), Хорта (Яремчук, 46), Родиней, Мартинс (Палма, 79)

Будё-Глимт: хаикин, Бьеркен, Гандерсен, Бьертуфт, Сьеволод (Вембангомо, 69), Салтнес (Аукленд, 90+2), Берг, Эвьен (Маатта, 90+2), Хауге (Нильсен, 87), Хех (Хельмерсен, 69), Блумберг

Видеообзор матча:

Фото матча:

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Олимпиакос Пирей Буде-Глимт Лига Европы Роман Яремчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 6
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Mark4854590
У Норвежців минулий сезон закінчився на початку грудня. а новий розпочнеться в кінці березня. І це не заважає команді вийти у чвертьфінал ліги Європи
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+4
Dysear
Яремчук набрав непогану форму, за останні матчі вже регулярно забиває, має в такому тонусі до кінця сезону забивати
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+1
TarasTaras94
якщо ще декілька покладе то можливо з'явиться шанс залишитись 
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0
serhiy
Круто !!!
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0
apepa
Нравицца что перед Бельгией Роман забивает. Место в основе у реброффа ему гарантировано!
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0
antt
Полярники в сумі перемогли греків. А голи Яремчука, на жаль, з розряду "а що воно тобі дало"
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-1
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