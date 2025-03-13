Олимпиакос Пирей

Олимпиакос – Буде-Глимт – 2:1. Яремчук дважды забил россиянину. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].
Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Дубль в этой игре оформил украинский форвард Роман Яремчук, который вышел на поле на второй тайм. Ворота норвежского клуба защищал голкипер из россии Никита Хайкин.
Красно-белые вылетели из еврокубка, уступив Буде-Глимт по сумме двух матчей.
Лига Европы 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 13 марта
Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 [первый поединок – 0:3]
Голы: Яремчук, 53, 65 – Хег, 36
Удаление: Дзолакис, 89
Видеообзор матча
События матча
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