Олимпиакос Пирей

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Дубль в этой игре оформил украинский форвард Роман Яремчук, который вышел на поле на второй тайм. Ворота норвежского клуба защищал голкипер из россии Никита Хайкин.

Красно-белые вылетели из еврокубка, уступив Буде-Глимт по сумме двух матчей.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 [первый поединок – 0:3]

Голы: Яремчук, 53, 65 – Хег, 36

Удаление: Дзолакис, 89

Видеообзор матча