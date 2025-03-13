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Лига Европы
Олимпиакос Пирей
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 1
Будё-Глимт Проходит дальше
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Лига Европы
13 марта 2025, 23:12 |
451
0

Олимпиакос – Буде-Глимт – 2:1. Яремчук дважды забил россиянину. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

13 марта 2025, 23:12 |
451
0
Олимпиакос – Буде-Глимт – 2:1. Яремчук дважды забил россиянину. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой игре оформил украинский форвард Роман Яремчук, который вышел на поле на второй тайм. Ворота норвежского клуба защищал голкипер из россии Никита Хайкин.

Красно-белые вылетели из еврокубка, уступив Буде-Глимт по сумме двух матчей.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 [первый поединок – 0:3]

Голы: Яремчук, 53, 65 – Хег, 36

Удаление: Дзолакис, 89

Видеообзор матча

События матча

89’
Константинос Дзолакис (Олимпиакос Пирей) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
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видео голов и обзор Олимпиакос Пирей Буде-Глимт Лига Европы Роман Яремчук удаление (красная карточка) Никита Хайкин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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