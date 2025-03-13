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Лига конференций
13 марта 2025, 21:17 | Обновлено 13 марта 2025, 21:26
1895
2

ВИДЕО. Его не остановить! Как Яремчук оформил дубль в ворота Буде-Глимт

Роман уже на 63-й минуте вывел Олимпиакос вперед в ответном матче 1/8 финала ЛК

13 марта 2025, 21:17 | Обновлено 13 марта 2025, 21:26
1895
2
ВИДЕО. Его не остановить! Как Яремчук оформил дубль в ворота Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала игры – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных. После первого тайма Олимпиакос уступал 0:1.

Роман вышел на вторую 45-минутку. На 53-й он сравнял счет, а уже на 65-й вывел Олимпиакос вперед, оформив дубль.

Правда, красно-белые все равно проигрывают по сумме двух встреч – 2:4.

Яремчук положил пятый и шестой голы за время выступлений в Олимпиакосе. А в Лиге конференций это его первые забитые мячи в футболке греческой команды.

❗️ ВИДЕО. Его не остановить! Как Яремчук оформил дубль в ворота Буде-Глимт

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Буде-Глимт видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Розійшовся Яремчук). Але чи вистачить Олімпіакосу часу?
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