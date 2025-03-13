13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала игры – 19:45 по Киеву.

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Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных. После первого тайма Олимпиакос уступал 0:1.

Роман вышел на вторую 45-минутку. На 53-й он сравнял счет, а уже на 65-й вывел Олимпиакос вперед, оформив дубль.

Правда, красно-белые все равно проигрывают по сумме двух встреч – 2:4.

Яремчук положил пятый и шестой голы за время выступлений в Олимпиакосе. А в Лиге конференций это его первые забитые мячи в футболке греческой команды.

❗️ ВИДЕО. Его не остановить! Как Яремчук оформил дубль в ворота Буде-Глимт