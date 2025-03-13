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Лига конференций
13 марта 2025, 21:05 | Обновлено 13 марта 2025, 21:25
1841
0

ВИДЕО. Яремчук забил гол россиянину в матче Лиги конференций за Олимпиакос

Роман поразил ворота Буде-Глимт в ответной игре 1/8 финала, но ситуация безнадежная

13 марта 2025, 21:05 | Обновлено 13 марта 2025, 21:25
1841
0
ВИДЕО. Яремчук забил гол россиянину в матче Лиги конференций за Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала игры – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на второй тайм и уже на 53-й поразил ворота соперников.

Голкипер норвежского клуба – россиянин Никита Хайкин.

Для Яремчука это пятый гол в 26 поединках в футболке «легенды».

❗️ ВИДЕО. Яремчук забил гол россиянину в матче Лиги конференций за Олимпиакос

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Буде-Глимт Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лига конференций видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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