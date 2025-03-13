13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между командами Олимпиакос и Буде-Глимт [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала игры – 19:45 по Киеву.

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Украинский форвард хозяев Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на второй тайм и уже на 53-й поразил ворота соперников.

Голкипер норвежского клуба – россиянин Никита Хайкин.

Для Яремчука это пятый гол в 26 поединках в футболке «легенды».

❗️ ВИДЕО. Яремчук забил гол россиянину в матче Лиги конференций за Олимпиакос