А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
Ига не включена в заявку польской команды, игры отбора КБДК состоятся в начале апреле
Сборные Польши и Швейцарии объявили составы на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025, которые пройдут в апреле.
В одной группе польки и швейцарки сыграют с командой Украины.
Вторая ракетка мира Ига Свентек не попала в заявку польской сборной. А олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич есть в списке швейцарской команды.
Капитаны сборных могут внести изменения до 6 апреля. Ранее стало известно, кто представит Украины в квалификации КБДК.
Все встречи между Украиной, Польшей и Швейцарией пройдут в городе Радом (Польша) на закрытых грунтовых кортах. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.
Состав сборной Польши на квалификацию КБДК:
- Магдалена Френх
- Магда Линетт
- Майя Хвалинская
- Катаржина Кава
Состав сборной Швейцарии на квалификацию КБДК:
- Белинда Бенчич
- Жиль Тайхман
- Виктория Голубич
- Селин Наеф
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