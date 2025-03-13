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Кубок Билли Джин Кинг
13 марта 2025, 17:39 | Обновлено 13 марта 2025, 17:50
766
2

А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной

Ига не включена в заявку польской команды, игры отбора КБДК состоятся в начале апреле

13 марта 2025, 17:39 | Обновлено 13 марта 2025, 17:50
766
2
А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Сборные Польши и Швейцарии объявили составы на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025, которые пройдут в апреле.

В одной группе польки и швейцарки сыграют с командой Украины.

Вторая ракетка мира Ига Свентек не попала в заявку польской сборной. А олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич есть в списке швейцарской команды.

Капитаны сборных могут внести изменения до 6 апреля. Ранее стало известно, кто представит Украины в квалификации КБДК.

Все встречи между Украиной, Польшей и Швейцарией пройдут в городе Радом (Польша) на закрытых грунтовых кортах. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.

Состав сборной Польши на квалификацию КБДК:

  • Магдалена Френх
  • Магда Линетт
  • Майя Хвалинская
  • Катаржина Кава

Состав сборной Швейцарии на квалификацию КБДК:

  • Белинда Бенчич
  • Жиль Тайхман
  • Виктория Голубич
  • Селин Наеф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Іга в сраці бульбозавра !
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Mystic_Healer
лол, злилася. а то ще доведеться на невдобні питання відповідати
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-2
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