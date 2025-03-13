А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной

Сборные Польши и Швейцарии объявили составы на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025, которые пройдут в апреле.

В одной группе польки и швейцарки сыграют с командой Украины.

Вторая ракетка мира Ига Свентек не попала в заявку польской сборной. А олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич есть в списке швейцарской команды.

Капитаны сборных могут внести изменения до 6 апреля. Ранее стало известно, кто представит Украины в квалификации КБДК.

Все встречи между Украиной, Польшей и Швейцарией пройдут в городе Радом (Польша) на закрытых грунтовых кортах. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.

Состав сборной Польши на квалификацию КБДК:

Магдалена Френх

Магда Линетт

Майя Хвалинская

Катаржина Кава

Состав сборной Швейцарии на квалификацию КБДК: