Со Свитолиной и Костюк. Обнародован состав сборной Украины на матчи КБДК
В апреле украинки поборются за выход в финальную часть турнира против Польши и Швейцарии
Женская сборная Украины по теннису огласила заявку на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которые пройдет в апреле 2025 года.
Отметим, что за сине-желтых выступят две лучшие теннисистки страны: Элина Свитолина и Марта Костюк.
Заявка сборной Украины на квалификацию КБДК:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
Капитан сборной – Илья Марченко. Он может внести изменения в заявку до 6 апреля.
Сине-желтые поборются за выход в финальный этап против команд Польши и Швейцарии в группе E. Страна-хозяин группы – Польша. Все встречи пройдут в городе Радом на закрытых грунтовых кортах. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.
В ноябре 2024 Украина выиграла у Австрии 3:2 в поединке плей-офф КБДК. А в апреле 2024 у украинок был шанс выйти в финальный этап, но тогда в Квалификации сине-желтые уступили Румынии 2:3.
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