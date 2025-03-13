Со Свитолиной и Костюк. Обнародован состав сборной Украины на матчи КБДК

Женская сборная Украины по теннису огласила заявку на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которые пройдет в апреле 2025 года.

Отметим, что за сине-желтых выступят две лучшие теннисистки страны: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Заявка сборной Украины на квалификацию КБДК:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Капитан сборной – Илья Марченко. Он может внести изменения в заявку до 6 апреля.

Сине-желтые поборются за выход в финальный этап против команд Польши и Швейцарии в группе E. Страна-хозяин группы – Польша. Все встречи пройдут в городе Радом на закрытых грунтовых кортах. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.

В ноябре 2024 Украина выиграла у Австрии 3:2 в поединке плей-офф КБДК. А в апреле 2024 у украинок был шанс выйти в финальный этап, но тогда в Квалификации сине-желтые уступили Румынии 2:3.