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Кубок Билли Джин Кинг
13 марта 2025, 17:20 | Обновлено 13 марта 2025, 17:50
1341
1

Со Свитолиной и Костюк. Обнародован состав сборной Украины на матчи КБДК

В апреле украинки поборются за выход в финальную часть турнира против Польши и Швейцарии

13 марта 2025, 17:20 | Обновлено 13 марта 2025, 17:50
1341
1
Со Свитолиной и Костюк. Обнародован состав сборной Украины на матчи КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису огласила заявку на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которые пройдет в апреле 2025 года.

Отметим, что за сине-желтых выступят две лучшие теннисистки страны: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Заявка сборной Украины на квалификацию КБДК:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Катарина Завацкая
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

Капитан сборной – Илья Марченко. Он может внести изменения в заявку до 6 апреля.

Сине-желтые поборются за выход в финальный этап против команд Польши и Швейцарии в группе E. Страна-хозяин группы – Польша. Все встречи пройдут в городе Радом на закрытых грунтовых кортах. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.

В ноябре 2024 Украина выиграла у Австрии 3:2 в поединке плей-офф КБДК. А в апреле 2024 у украинок был шанс выйти в финальный этап, но тогда в Квалификации сине-желтые уступили Румынии 2:3.

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Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Завацька ж травмована.
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