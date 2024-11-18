Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
ITF
18 ноября 2024, 02:40 | Обновлено 18 ноября 2024, 02:43
603
0

Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу

Надежда и Катарина принесли общую победу, одолев Краус и Пашек

18 ноября 2024, 02:40 | Обновлено 18 ноября 2024, 02:43
603
0
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Надежда Киченок и Катарина Завацкая

16–17 ноября состоялось матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.

Поединок прошел на закрытых хардовых кортах в Далласе, Техас (США). Сине-желтые одержали общую победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды выиграли по два одиночных матча. В первый игровой день Леся Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Катарина Завацкая уступила Синье Краус.

Во второй игровой день девушки показали противоположные результаты. Леся проиграла Краус, а Катарина одолела Юлию Грабер. Таким образом, судьба противостояния решилась в парной игре.

На последний матч вышли тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Синья Краус / Тамара Пашек. Встреча завершилась в трех сетах победой сине-желтых.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

17 ноября. Пятая игра

Надежда Киченок / Катарина Завацкая (Украина) – Синья Краус / Тамира Пашек (Австрия) – 5:7, 6:2, 6:4

Украинская национальная команда по теннису победила соперниц из Австрии с общим счетом 3:2!

Команда Илья Марченко, для которого это был дебют на этой должности, в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финальный этап года. Австрийки отправится покорять зональные турниры в Первой группе.

В апреле 2024 года украинки в Квалификации уступили команде Румынии 2:3. Именно из-за того поражения и пришлось снова играть в плей-офф КБДК.

Украина – Австрия – 3:2

  • Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
  • Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
  • Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)
  • Катарина Завацкая – Юлия Грабер – 2:0 (6:2, 7:5)
  • Надежда Киченок / Катарина Завацкая – Синья Краус / Тамира Пашек – 2:1 (5:7, 6:2, 6:4)

По теме:
Итоги плей-офф. Украина вернулась в элиту Кубка БДК, Франция выбыла
Польша – Италия. Свентек vs Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане
Надежда Киченок Катарина Завацкая Леся Цуренко Юлия Грабер Илья Марченко женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису выбор редакции Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг Синья Краус Тамира Пашек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Война | 17 ноября 2024, 22:59 26
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS

Северокорейцам в Курской области теперь не позавидуешь

ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
Другие виды | 17 ноября 2024, 06:06 11
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира

Девушка, с которой ты бы точно захотел совершить забег...

Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Бокс | 17.11.2024, 09:11
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 17.11.2024, 22:10
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
17.11.2024, 02:50
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 23
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем