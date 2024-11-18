Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу

16–17 ноября состоялось матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.

Поединок прошел на закрытых хардовых кортах в Далласе, Техас (США). Сине-желтые одержали общую победу со счетом 3:2.

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Обе команды выиграли по два одиночных матча. В первый игровой день Леся Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Катарина Завацкая уступила Синье Краус.

Во второй игровой день девушки показали противоположные результаты. Леся проиграла Краус, а Катарина одолела Юлию Грабер. Таким образом, судьба противостояния решилась в парной игре.

На последний матч вышли тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Синья Краус / Тамара Пашек. Встреча завершилась в трех сетах победой сине-желтых.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

17 ноября. Пятая игра

Надежда Киченок / Катарина Завацкая (Украина) – Синья Краус / Тамира Пашек (Австрия) – 5:7, 6:2, 6:4

Украинская национальная команда по теннису победила соперниц из Австрии с общим счетом 3:2!

Команда Илья Марченко, для которого это был дебют на этой должности, в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финальный этап года. Австрийки отправится покорять зональные турниры в Первой группе.

В апреле 2024 года украинки в Квалификации уступили команде Румынии 2:3. Именно из-за того поражения и пришлось снова играть в плей-офф КБДК.

Украина – Австрия – 3:2