Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Надежда и Катарина принесли общую победу, одолев Краус и Пашек
16–17 ноября состоялось матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.
Поединок прошел на закрытых хардовых кортах в Далласе, Техас (США). Сине-желтые одержали общую победу со счетом 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды выиграли по два одиночных матча. В первый игровой день Леся Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Катарина Завацкая уступила Синье Краус.
Во второй игровой день девушки показали противоположные результаты. Леся проиграла Краус, а Катарина одолела Юлию Грабер. Таким образом, судьба противостояния решилась в парной игре.
На последний матч вышли тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Синья Краус / Тамара Пашек. Встреча завершилась в трех сетах победой сине-желтых.
Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
17 ноября. Пятая игра
Надежда Киченок / Катарина Завацкая (Украина) – Синья Краус / Тамира Пашек (Австрия) – 5:7, 6:2, 6:4
Украинская национальная команда по теннису победила соперниц из Австрии с общим счетом 3:2!
Команда Илья Марченко, для которого это был дебют на этой должности, в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финальный этап года. Австрийки отправится покорять зональные турниры в Первой группе.
В апреле 2024 года украинки в Квалификации уступили команде Румынии 2:3. Именно из-за того поражения и пришлось снова играть в плей-офф КБДК.
Украина – Австрия – 3:2
- Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
- Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
- Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)
- Катарина Завацкая – Юлия Грабер – 2:0 (6:2, 7:5)
- Надежда Киченок / Катарина Завацкая – Синья Краус / Тамира Пашек – 2:1 (5:7, 6:2, 6:4)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Северокорейцам в Курской области теперь не позавидуешь
Девушка, с которой ты бы точно захотел совершить забег...