Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек

16 ноября женская сборная Украины по теннису начала матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Первым на корт вышли Леся Цуренко (WTA 118) и Тамира Пашек (WTA 366). Украинка одержала победу в двух сетах за 1 час и 45 минут.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

16 ноября. Первая игра

Леся Цуренко (Украина) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:3, 7:5

Это была первая встреча соперниц. Цуренко провела 27-й матч за сборную Украины в одиночном разряде и одержала 13-ю победу.

Во второй партии Цуренко уступала 2:5, но сумела отыграться, взяв 5 геймов подряд.

Цуренко принесли сине-желтым первое очков в поединке с Австрией. Вторыми на корт выйдут Катарина Завацкая и Синья Краус.