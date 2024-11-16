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  4. Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
ITF
16 ноября 2024, 22:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:18
1114
1

Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек

Леся в двух партиях справилась с Тамирой в первой игре матчевого противостояния КБДК

16 ноября 2024, 22:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:18
1114
1
Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Instagram. Леся Цуренко

16 ноября женская сборная Украины по теннису начала матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Первым на корт вышли Леся Цуренко (WTA 118) и Тамира Пашек (WTA 366). Украинка одержала победу в двух сетах за 1 час и 45 минут.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

16 ноября. Первая игра

Леся Цуренко (Украина) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:3, 7:5

Это была первая встреча соперниц. Цуренко провела 27-й матч за сборную Украины в одиночном разряде и одержала 13-ю победу.

Во второй партии Цуренко уступала 2:5, но сумела отыграться, взяв 5 геймов подряд.

Цуренко принесли сине-желтым первое очков в поединке с Австрией. Вторыми на корт выйдут Катарина Завацкая и Синья Краус.

Украина – Австрия – 1:0

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Тамира Пашек Леся Цуренко Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
На досвіді та морально вольових. Але все одно з Пашек Леся мала розбиратися значно легше - приблизно, як у 1 партії.
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