Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Леся в двух партиях справилась с Тамирой в первой игре матчевого противостояния КБДК
16 ноября женская сборная Украины по теннису начала матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Первым на корт вышли Леся Цуренко (WTA 118) и Тамира Пашек (WTA 366). Украинка одержала победу в двух сетах за 1 час и 45 минут.
Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
16 ноября. Первая игра
Леся Цуренко (Украина) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:3, 7:5
Это была первая встреча соперниц. Цуренко провела 27-й матч за сборную Украины в одиночном разряде и одержала 13-ю победу.
Во второй партии Цуренко уступала 2:5, но сумела отыграться, взяв 5 геймов подряд.
Цуренко принесли сине-желтым первое очков в поединке с Австрией. Вторыми на корт выйдут Катарина Завацкая и Синья Краус.
Украина – Австрия – 1:0
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