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  4. Катарина Завацкая – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
16 ноября 2024, 09:54 |
93
0

Катарина Завацкая – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция второго матча противостояния КБДК Украина – Австрия

16 ноября 2024, 09:54 |
93
0
Катарина Завацкая – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катарина Завацкая и Синья Краус

16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии. Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас.

В первый игровой день состоятся два поединка. Вторыми на корт выйдут Катарина Завацкая (WTA 229) и Синья Краус (WTA 222). Ориентировочное время начала игры – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая личная встреча соперниц.

Игра начнется после завершения матча Леся Цуренко – Тамира Пашек.

Катарина Завацкая – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.

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Синья Краус Катарина Завацкая смотреть онлайн женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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