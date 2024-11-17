Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых
ITF
17 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:35
300
2

Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых

Катарина переиграла Юлию Грабер в двух сетах и перевела противостояние в 5-й матч

17 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:35
300
2
Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых
Instagram. Катарина Завацкая

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжает матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

В воскресенье вторыми на корт вышли Катарина Завацкая (WTA 229) и Юлия Грабер (WTA 523). Победу в двух партиях одержала украинка за 1 час и 44 минуты.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

17 ноября. Третья игра

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:2, 7:5

Это была третья встреча соперниц. Катарина впервые одолела Юлию. Изначально Катарина должна была играть с Тамирой Пашек, но Австрия произвела замену.

Завацкая принесла сине-желтым второе очко в противостоянии. Ранее 17 ноября Леся Цуренко уступила Синье Краус, а в первый игровой день Цуренко обыграла Пашек, Катарина уступила Краус.

Теперь судьба поединка Украина – Австрия решится в парной игре. По жеребьевке заявка на пару выглядит так: Надежда Киченок / Анастасия Соболева – Тамира Пашек / Синья Краус.

Украина – Австрия – 2:2

  • Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
  • Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
  • Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)
  • Катарина Завацкая – Юлия Грабер – 2:0 (6:2, 7:5)

По теме:
Действующие чемпионки вылетели. Определен обе полуфинальные пары КБДК 2024
Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
Катарина Завацкая Юлия Грабер женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 17 ноября 2024, 18:30 9
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
Футбол | 17 ноября 2024, 02:50 0
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает

Шакира и Пике расстались более 2 лет назад, но остался один способ...

ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Бокс | 17.11.2024, 09:41
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
Теннис | 17.11.2024, 17:35
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
Бокс | 17.11.2024, 01:30
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець Катя,боєць!
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Молодчина, забираю свої слова назад про тебе, отож слово за Кіченок і...Соболева?!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 61
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
16.11.2024, 09:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем