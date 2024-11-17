Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжает матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

В воскресенье вторыми на корт вышли Катарина Завацкая (WTA 229) и Юлия Грабер (WTA 523). Победу в двух партиях одержала украинка за 1 час и 44 минуты.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

17 ноября. Третья игра

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:2, 7:5

Это была третья встреча соперниц. Катарина впервые одолела Юлию. Изначально Катарина должна была играть с Тамирой Пашек, но Австрия произвела замену.

Завацкая принесла сине-желтым второе очко в противостоянии. Ранее 17 ноября Леся Цуренко уступила Синье Краус, а в первый игровой день Цуренко обыграла Пашек, Катарина уступила Краус.

Теперь судьба поединка Украина – Австрия решится в парной игре. По жеребьевке заявка на пару выглядит так: Надежда Киченок / Анастасия Соболева – Тамира Пашек / Синья Краус.

Украина – Австрия – 2:2