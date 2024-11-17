Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых
Катарина переиграла Юлию Грабер в двух сетах и перевела противостояние в 5-й матч
17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжает матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
В воскресенье вторыми на корт вышли Катарина Завацкая (WTA 229) и Юлия Грабер (WTA 523). Победу в двух партиях одержала украинка за 1 час и 44 минуты.
Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
17 ноября. Третья игра
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:2, 7:5
Это была третья встреча соперниц. Катарина впервые одолела Юлию. Изначально Катарина должна была играть с Тамирой Пашек, но Австрия произвела замену.
Завацкая принесла сине-желтым второе очко в противостоянии. Ранее 17 ноября Леся Цуренко уступила Синье Краус, а в первый игровой день Цуренко обыграла Пашек, Катарина уступила Краус.
Теперь судьба поединка Украина – Австрия решится в парной игре. По жеребьевке заявка на пару выглядит так: Надежда Киченок / Анастасия Соболева – Тамира Пашек / Синья Краус.
Украина – Австрия – 2:2
- Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
- Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
- Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)
- Катарина Завацкая – Юлия Грабер – 2:0 (6:2, 7:5)
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