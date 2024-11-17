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  4. Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
ITF
17 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:25
1557
7

Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус

В матче лидеров сборных победу в двух сетах одержала Синья, судьба сине-желтых на волоске

17 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:25
1557
7
Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
Instagram. Леся Цуренко

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжила матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Во 2-й игровой день первым на корт вышли Леся Цуренко (WTA 118) и Синья Краус (WTA 222). Украинка разгромно проиграла сопернице в двух сетах за 1 час и 5 минут.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

17 ноября. Третья игра

Леся Цуренко (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 1:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Краус принесла Австрии второе очко в противостоянии. Для того, чтобы победить, Украине нужны виктории в двух следующих играх: в одиночном и парных матчах.

16 ноября Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Катарина Завацкая уступила Краус. Следующими на корт выйдут Катарина и Тамира.

Украина – Австрия – 1:2

  • Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
  • Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
  • Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)

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Леся Цуренко Синья Краус женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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valerafan1
Тенісисток багато а грати за країну нема кому.
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+5
Sashamar
Очікувано. Леся не може грати за збірну. Це не вперше, не вдруге і не втретє, коли вона провалює вирішальні матчі (Румунія навесні, Швеція кілька років тому, ну й зараз). Мабуть, тонка душевна організація заважає. Чого це не бачать капітани, що Філіма, що Марченко, незрозуміло.
Що тепер. У Катарини завжди енерговитратний теніс. Якби вчора проти Краус поставили Настю (по рейтингу вони усі поруч), сьогодні Завацька була б свіжою і спокійно виграла б у Пашек. А так тільки молитися 
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+2
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Alehandro
Такий досвід, а якась ноунейм, як школярку, вкатала. Є надія на те, що ця беззуба гра Цуренко свідчить також і про силу вчорашньої суперниці...
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0
Alehandro
"Парадокс Цуренко" - це коли подачі нема, а подвійні є
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0
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