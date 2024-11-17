Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
В матче лидеров сборных победу в двух сетах одержала Синья, судьба сине-желтых на волоске
17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжила матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Во 2-й игровой день первым на корт вышли Леся Цуренко (WTA 118) и Синья Краус (WTA 222). Украинка разгромно проиграла сопернице в двух сетах за 1 час и 5 минут.
Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
17 ноября. Третья игра
Леся Цуренко (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 1:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
Краус принесла Австрии второе очко в противостоянии. Для того, чтобы победить, Украине нужны виктории в двух следующих играх: в одиночном и парных матчах.
16 ноября Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Катарина Завацкая уступила Краус. Следующими на корт выйдут Катарина и Тамира.
Украина – Австрия – 1:2
- Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
- Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
- Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)
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Що тепер. У Катарини завжди енерговитратний теніс. Якби вчора проти Краус поставили Настю (по рейтингу вони усі поруч), сьогодні Завацька була б свіжою і спокійно виграла б у Пашек. А так тільки молитися