Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжила матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Во 2-й игровой день первым на корт вышли Леся Цуренко (WTA 118) и Синья Краус (WTA 222). Украинка разгромно проиграла сопернице в двух сетах за 1 час и 5 минут.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

17 ноября. Третья игра

Леся Цуренко (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 1:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Краус принесла Австрии второе очко в противостоянии. Для того, чтобы победить, Украине нужны виктории в двух следующих играх: в одиночном и парных матчах.

16 ноября Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Катарина Завацкая уступила Краус. Следующими на корт выйдут Катарина и Тамира.

Украина – Австрия – 1:2