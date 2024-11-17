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ITF
17 ноября 2024, 01:17 | Обновлено 17 ноября 2024, 01:38
353
1

Украина – Австрия – 1:1. Несправедливость тенниса. Завацкая проиграла Краус

Катарина драматично уступила Синье во 2-й игре матчевого противостояния КБДК

17 ноября 2024, 01:17 | Обновлено 17 ноября 2024, 01:38
353
1
Украина – Австрия – 1:1. Несправедливость тенниса. Завацкая проиграла Краус
Instagram. Катарина Завацкая

16 ноября женская сборная Украины по теннису начала матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Вторыми на корт вышли Катарина Завацкая (WTA 229) и Синья Краус (WTA 222). Украинка уступила в трех сетах за 2 часа и 35 минут.

Украина – Австрия. Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

16 ноября. Вторая игра

Катарина Завацкая (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 3:6, 7:5, 5:7

Во второй партии Краус побеждала с брейком 5:3 и подавала на матч. Катарина сумела выиграть 4 гейма подряд и перевести игру в третий сет. В решающей партии украинка уступала 1:4, но снова сумела вернуться в игру и была очень близка к тому, чтобы победить.

Однако в 9-м и 11-м геймах на приеме при счетах 4:4 и 5:5 соответственно Завацкая не сумела реализовать в общей сложности 8 брейк-поинтов (скрытых матчболов). А вот Синья закрыла матч с первого же матчпоинта.

После первого игрового дня счет 1:1 в противостоянии Украины и Австрии. В первой игре Леся Цуренко одолела Тамиру Пашек. 17 ноября поединки между украинками и австрийками продолжатся. Для победы в противостоянии нужно набрать 3 очка.

В воскресенье в 20:00 первыми на корт выйдут Леся Цуренко и Синья Краус. Далее запланирована игра Завацкой и Пашек. В случае надобности, на пару у Украины заявлены Надежда Киченок и Анастасия Соболева, а у Австрии – Краус и Пашек.

Украина – Австрия – 1:1

  • Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)
  • Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)

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Катарина Завацкая – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Синья Краус Катарина Завацкая женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sirjoga
Ще  хоча б з 10 брейкпоінтів Завацькій у третьому сеті і були б шанси на перемогу. 
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