Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украинская команда не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг
13 апреля женская сборная Украины по теннису завершила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Третий поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) провели Людмила и Надежда Киченок против тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан.
Встреча завершилась победой румынского дуэта в двух сетах.
Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния
Пятый матч. 13 апреля. Зеленый грунт
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9)
На тай-брейке второй партии украинки побеждали 4:1, но отдали преимущество. Сестры Киченок дважды спасли матчбол, но с третьей попытки румынки все-таки дожали...
Таким образом сборная Украины проиграла матчевое противостояние команде Румынии и не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг, хотя после первого игрового дня счет был 2:0 в пользу «сине-желтых».
Сборная Румынии стала одной из 12 команд-участниц КБДК, розыгрыш которого пройдет в ноябре 2024 года. Национальная команды Украины снова отправится в раунд плей-офф.
Украина – Румыния – 2:3
- Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
- Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5
- Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 6:4
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9)
Pure emotion 🫶— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 13, 2024
Romania will play at the #BJKCup Finals for the very first time! pic.twitter.com/VdOTH4Pqd8
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