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  4. Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
ITF
14 апреля 2024, 02:47 | Обновлено 14 апреля 2024, 02:57
503
12

Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан

Украинская команда не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг

14 апреля 2024, 02:47 | Обновлено 14 апреля 2024, 02:57
503
12
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

13 апреля женская сборная Украины по теннису завершила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Третий поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) провели Людмила и Надежда Киченок против тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

Встреча завершилась победой румынского дуэта в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Пятый матч. 13 апреля. Зеленый грунт

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9)

На тай-брейке второй партии украинки побеждали 4:1, но отдали преимущество. Сестры Киченок дважды спасли матчбол, но с третьей попытки румынки все-таки дожали...

Таким образом сборная Украины проиграла матчевое противостояние команде Румынии и не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг, хотя после первого игрового дня счет был 2:0 в пользу «сине-желтых».

Сборная Румынии стала одной из 12 команд-участниц КБДК, розыгрыш которого пройдет в ноябре 2024 года. Национальная команды Украины снова отправится в раунд плей-офф.

Украина – Румыния – 2:3

  • Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
  • Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5
  • Элина Свитолина – Ана Богдан4:6, 6:4, 6:4
  • Леся Цуренко Жаклин Кристиан6:2, 4:6, 4:6
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Leonidas B
Сором і біль було клоуна вибирати, та його банду, який найбільше зробив в Україні щоби ворог напав, йде війна що загрожує існуванню країни, а тут дівчат розпинають, других в нас не має, тільки ці.
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+3
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C.Пеклов
зірки відвернулися від наших тенісисток сьогодні нажаль,румунки не виглядали втомленими,а суддя(падлюка) вкрав у наших парниць 2 сет
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+3
Leonidas B
На жаль дівчата не зуміли виграти, не фарт сьогодні, але дякуємо за боротьбу, румунки сьогодні показали бійцівські якості, це що нашим дівчатам завадило перемогти. Дякуємо ЗСУ!
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+2
Stanislav Matusevych
А тепер давайте називати речі своїми іменами. Левова частка вини за цей епічний провал лежить на Еліні Світоліній. Адже було дуже весело останніми роками поливати лайном ФТУ в цілому та пана Зукіна особисто щодо неспроможності домовитися з найкращими нашими тенісистками та забезпечити їм хороші в першу чергу фінансові умови. Хто цим тільки не відзначався. І самі гравчині, і пан патріот Сапронов разом зі своїми шістками, і вболівальники свою частку вносили теж, начитавшись і перших, і других. Ну ось ви досягли свого. Усі справи передано Фонду Світоліної. І що ми бачимо? На гру з румунками у збірну входять сама Еліна (ну, якщо б головна людина Фонду сама себе не заявила, було б зовсім смішно) та номінально п'ята ракетка України Леся Цуренко. Рейтинг рейтингом, але ж Леся перебуває у жахливій формі, і ще щастя, що змогла одну гру виграти у Богдан, яка вперше в сезоні потрапила на грунт і за умов сильного вітру виглядала просто дівчинкою-початківницею. З найкращою за грою та результатами тенісисткою України цього року на ім'я Марта домовитися не вдалося. З грунтовичкою Калініною - теж. Еліна сама збиралася у румунок вигравати, чи як це розуміти? При цьому сама перебуваючи у поганій формі? Так тут ще з жеребом пощастило, а якби хоч трохи сильніший суперник був? Зате федерацію так класно за військовим кораблем послали! Ну, молодці! 
Просто цікаво, хтось виявить сміливість взяти на себе відповідальність за ганебну поразку? Чи наші очікування є традиційно нашими проблемами? 
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+1
sirjoga
Дорогий щоденнику, мені не підібрати слів щоб описати біль від того як дві румунки не топового рівня рознесли збірну України по тенісу. 
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+1
maxno
Просрали красиво .
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0
Elis
Давайте хейтери, ваш вихід. Послаблююче не забудьте випити, щоб не дай бог не закріпило. 
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-1
draiden
Просто сором!!! Дві румунки виносять провідних майстринь українського тенісу
Дві румунки
Ганьба та й годі
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-1
Kamon
Свитолиной пора заканчивать карьеру, она всё равно не защитит очки, а придётся защищать много и скоро станет 80 
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-2
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