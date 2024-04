Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан

13 апреля женская сборная Украины по теннису завершила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Третий поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) провели Людмила и Надежда Киченок против тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

Встреча завершилась победой румынского дуэта в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Пятый матч. 13 апреля. Зеленый грунт

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9)

На тай-брейке второй партии украинки побеждали 4:1, но отдали преимущество. Сестры Киченок дважды спасли матчбол, но с третьей попытки румынки все-таки дожали...

Таким образом сборная Украины проиграла матчевое противостояние команде Румынии и не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг, хотя после первого игрового дня счет был 2:0 в пользу «сине-желтых».

Сборная Румынии стала одной из 12 команд-участниц КБДК, розыгрыш которого пройдет в ноябре 2024 года. Национальная команды Украины снова отправится в раунд плей-офф.

Украина – Румыния – 2:3

Pure emotion 🫶



Romania will play at the #BJKCup Finals for the very first time! pic.twitter.com/VdOTH4Pqd8