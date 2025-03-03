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  4. Рейтинг АТР. Циципас снова в топ-10, дебют чемпиона Акапулько в двадцатке
ATP
03 марта 2025, 15:42 |
97
0

Рейтинг АТР. Циципас снова в топ-10, дебют чемпиона Акапулько в двадцатке

Томаш Махач стал 20-м, Александр Овчаренко сохранил статс лидера украинского тенниса

03 марта 2025, 15:42 |
97
0
Рейтинг АТР. Циципас снова в топ-10, дебют чемпиона Акапулько в двадцатке
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 500 в Дубае и Акапулько, а также на АТР 250 в Сантьяго.

Чемпион в ОАЭ Стефанос Циципас, который выиграл свой первый пятисотник в карьере, вернулась в топ-10 и стал девятым.

Победитель в Мексике Томаш Махач дебютировал в первой двадцатке, замкнув ее. А триумфатор в Чили Ласло Дьере снова в топ-75: благодаря титулу поднялся с 103-го места на 74-е.

Из изменений в топ-10, помимо прогресса Циципаса: Томми Пол выпал и стал 11-м, Рублев прибавил позицию и идет 8-м, Алекс де Минаур опустился а 10-ю строчку.

Янник Синнер продолжает занимать первое место, Александр Зверев – второй, Карлос Алькарас – третий.

Топ-10 рейтинга АТР

Александр Овчаренко сохранил статус лидера украинского мужского тенниса. Он располагается на 306-й позиции.

Небольшой прогресс и у Виталия Сачко: +3 места и 384-я позиция. Вадим Урсу, Юрий Джавакян, Эрик Ваншельбойм и Владислав Орлов утратили пару строчек. Алексей Крутых, Илья Марченко и Вячеслав Белинский сохранили свои места.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Гонка на ATP Finals 2025

Синнер в сезоне благодаря титулу на Aus Open набрал больше всех очков и идет первым в гонке. В топ-3 также Зверев и Оже-Альяссим.

Махач благодаря трофею в Акапулько поднялся на 8-ю строчку. Выше него, на 7-й позиции, идет легендарный Новак Джокович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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