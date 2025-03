Прервал неудачную серию. Определен победитель турнира АТР 500 в Дубае

1 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Дубае, ОАЭ.

В решающем поединке Стефанос Циципас (Греция, ATP 11) в двух сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 21) за 1 час и 29 минут.

ATP 500 Дубай. Хард. Финал

Стефанос Циципас (Греция) [4] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:3

За матч грек ни разу не отдал свою подачу, сумев спасти пять брейк-поинтов.

Это была десятая встреча соперников. Циципас выиграл седьмое очное противостояние.

Стефанос завоевал 12-й трофей в карьере и первый категории АТР 500. Ранее он 11 раз проигрывал в решающих поединках на пятисотниках. Для Циципаса это первый трофей в Туре с апреля 2024 года, когда он выиграл Мастерс в Монте-Карло.

С понедельника Циципас станет 9-й ракеткой мира, вернувшись в топ-10.

