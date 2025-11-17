Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
Финальное обновление после завершения ATP Finals в Турине
17 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после завершения Итогового турнира АТР 2025.
Первой ракеткой по итогам сезона стал Карлос Алькарас с 12050 очками. Второй номер – Янник Синнер (11500).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Алькарас и Синнер сыграли в финале ATP Finals. Победу в двух сетах одержал итальянец.
В топ-5 по итогам 2025 года также входят Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. Феликс поднялся на пятую строчку благодаря выходу в полуфинал Итогового – это его личный рекорд.
В первой десятке сезоне завершили и Тейлор Фритц, Алекс де Минаур, Лоренцо Музеттти, Бен Шелтон и Джек Дрейпер.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинцы в рейтинге АТР
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы победили 2:0
Тренер объяснил отсутствие в заявке Олега Очеретько