Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025

17 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после завершения Итогового турнира АТР 2025.

Первой ракеткой по итогам сезона стал Карлос Алькарас с 12050 очками. Второй номер – Янник Синнер (11500).

Алькарас и Синнер сыграли в финале ATP Finals. Победу в двух сетах одержал итальянец.

В топ-5 по итогам 2025 года также входят Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. Феликс поднялся на пятую строчку благодаря выходу в полуфинал Итогового – это его личный рекорд.

В первой десятке сезоне завершили и Тейлор Фритц, Алекс де Минаур, Лоренцо Музеттти, Бен Шелтон и Джек Дрейпер.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР