Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
ATP
17 ноября 2025, 16:08 |
45
0

Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025

Финальное обновление после завершения ATP Finals в Турине

17 ноября 2025, 16:08 |
45
0
Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

17 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после завершения Итогового турнира АТР 2025.

Первой ракеткой по итогам сезона стал Карлос Алькарас с 12050 очками. Второй номер – Янник Синнер (11500).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Алькарас и Синнер сыграли в финале ATP Finals. Победу в двух сетах одержал итальянец.

В топ-5 по итогам 2025 года также входят Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. Феликс поднялся на пятую строчку благодаря выходу в полуфинал Итогового – это его личный рекорд.

В первой десятке сезоне завершили и Тейлор Фритц, Алекс де Минаур, Лоренцо Музеттти, Бен Шелтон и Джек Дрейпер.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Александр Зверев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Александр Брайнин Лоренцо Музетти Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Джек Дрейпер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17 ноября 2025, 08:44 7
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Футбол | 16 ноября 2025, 20:40 0
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»

Тренер объяснил отсутствие в заявке Олега Очеретько

Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17.11.2025, 08:18
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 16.11.2025, 20:32
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 11:04
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 33
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем