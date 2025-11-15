Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
15 ноября 2025, 23:10 | Обновлено 15 ноября 2025, 23:34
Тренировка перед боем: Алькарас разобрал Оже на пути в финал Итогового

Карлос переиграл Феликса в двух сетах в полуфинал соревнований в Турине

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании вышел в финал Итогового турнира АТР 2025.

В полуфинале испанец разобрался с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (АТР 8) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:2, 6:4

Алькарас в восьмой раз сыграл против Оже и добыл пятую победу.

Помимо Феликса, Карлос в Турине также прошел Алекса де Минаура, Тейлора Фритца и Лоренцо Музетти.

Карлос в третий раз выступает на ATP Finals и впервые вышел в финал. В поединке за трофей Алькарас поборется против Янника Синнера – в личных встречах Карлос ведет 10:5 (4:1 в 2025 году).

Для Алькараса это будет 32-й финал в карьере и 11-й в сезоне. Карлос стал седьмым представителем Испании в финале Итогового турнира и первым со времен Рафаэля Надаля (2013).

По теме:
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025
Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура
Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
На другий подвиг поспіль Фелікса не вистачило. Хоча він і так вже стрибнув вище голови, вибивши Звєрєва. Ну що ж, це був чисто умовний плей-оф без жодної інтриги, сезон тотального домінування ДВОХ отримав свій закономірний фінал. Який за визначенням має бути значно більш інтригуючим... але це зал, тож я ставлю на Сіннера.
