Тренировка перед боем: Алькарас разобрал Оже на пути в финал Итогового
Карлос переиграл Феликса в двух сетах в полуфинал соревнований в Турине
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании вышел в финал Итогового турнира АТР 2025.
В полуфинале испанец разобрался с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (АТР 8) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.
Итоговый турнир АТР 2025. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:2, 6:4
Алькарас в восьмой раз сыграл против Оже и добыл пятую победу.
Помимо Феликса, Карлос в Турине также прошел Алекса де Минаура, Тейлора Фритца и Лоренцо Музетти.
Карлос в третий раз выступает на ATP Finals и впервые вышел в финал. В поединке за трофей Алькарас поборется против Янника Синнера – в личных встречах Карлос ведет 10:5 (4:1 в 2025 году).
Для Алькараса это будет 32-й финал в карьере и 11-й в сезоне. Карлос стал седьмым представителем Испании в финале Итогового турнира и первым со времен Рафаэля Надаля (2013).
