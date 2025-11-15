Тренировка перед боем: Алькарас разобрал Оже на пути в финал Итогового

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании вышел в финал Итогового турнира АТР 2025.

В полуфинале испанец разобрался с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (АТР 8) в двух сетах за 1 час и 24 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:2, 6:4

Алькарас в восьмой раз сыграл против Оже и добыл пятую победу.

Помимо Феликса, Карлос в Турине также прошел Алекса де Минаура, Тейлора Фритца и Лоренцо Музетти.

Карлос в третий раз выступает на ATP Finals и впервые вышел в финал. В поединке за трофей Алькарас поборется против Янника Синнера – в личных встречах Карлос ведет 10:5 (4:1 в 2025 году).

Для Алькараса это будет 32-й финал в карьере и 11-й в сезоне. Карлос стал седьмым представителем Испании в финале Итогового турнира и первым со времен Рафаэля Надаля (2013).