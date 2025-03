Стал известен победитель престижного турнира АТР 500 в Акапулько

2 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько, Мексика.

В решающем поединке сошлись Томаш Махач (Чехия, ATP 25) и Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 48). Чех одержал победу в двух сетах за 1 час и 40 минут.

ATP 500 Акапулько. Хард. Финал

Томаш Махач (Чехия) [8] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 7:6 (8:6), 6:2

Это была вторая встреча соперников. Счет стал 2:0 в пользу Томаша.

Махач во второй раз в карьере сыграл в финале на уровне Тура и завоевал первый трофей. Фокина провел третий решающий поединок, в частности второй за месяц. Алехандро пока без титулов АТР.

Помимо Фокины, Томаш в Мексике также прошел Якуба Меншика, Даниэля Альтмайера, Лернера Тьена и Брендона Накашиму.

Breaking new ground 🏆



Tomas Machac is an ATP Tour CHAMPION for the very first time!@AbiertoTelcel | #AMT2025 pic.twitter.com/XpTdMppllb