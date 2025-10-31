Синнер идет дальше. Кто сыграет в четвертьфиналах Мастерса в Париже

На хардовом турнире АТР 1000 в Париже (Франция) известны пары 1/4 финала.

Вторая ракетка мира Янник Синнер в третьем круге выбил Франсиско Черундоло и далее поборется против Бена Шелтона, который разобрался с Андреем Рублевым.

Прошлогодний чемпион Александр Зверев переиграл Алехандро Давидовича Фокину. Следующими оппонентом Зверева будет Даниил Медведев – «нейтрал» одолел Лоренцо Сонего.

Сенсационный победитель Шанхая Валентен Вашеро из Монако продолжает удивлять – в 1/8 финала Парижа он прошел Кэмерона Норри. В четвертьфинале монегаск встретится с Феликсом Оже-Альяссимом, который оказался сильнее Даниэля Альтмайера.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Александр Бублик и Алекс де Минаур. Казахстанец одолел четвертого сеяного Тейлора Фритца, а австралиец наказал Карена Хачанова.

Встречи 1/4 финала в Париже состоятся 31 октября. Первым на корт ориентировочно в 15:00 выйдут Вашеро и Оже.

АТР 1000 Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Кэмерон Норри – Валентен Вашеро [WC] – 6:7 (4:7), 4:6

Феликс Оже-Альяссим [9] – Даниэль Альтмайер – 3:6, 6:3, 6:2

Тейлор Фритц [4] – Александр Бублик [13] – 6:7 (5:7), 2:6

Карен Хачанов [10] – Алекс де Минаур [6] – 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Лоренцо Сонего – Даниил Медведев [11] – 6:3, 6:7 (5:7), 4:6

Алехандро Давидович Фокина [15] – Александр Зверев [3] – 2:6, 4:6

Бен Шелтон [5] – Андрей Рублев [12] – 7:6 (8:6), 6:3

Франсиско Черундоло – Янник Синнер [2] – 5:7, 1:6

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9]

Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3]

Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2]