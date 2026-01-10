Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гауфф сокрушила Свентек и перевела противостояние США – Польша в микст
10 января 2026, 13:14 | Обновлено 10 января 2026, 13:26
Гауфф сокрушила Свентек и перевела противостояние США – Польша в микст

Коко разобралась с Игой в двух сетах после поражения Тейлора Фритца от Хуберта Хуркача

Гауфф сокрушила Свентек и перевела противостояние США – Польша в микст
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф одержала важную победу для своей сборной в полуфинале United Cup 2026 против Польши.

Во второй игре противостояния Коко в двух сетах разобралась со второй ракеткой мира Игой Свентек за 1 час и 41 минуту.

United Cup 2026. 1/2 фиала, США – Польша

Вторая игра. 10 января

Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:2

Гауфф и Свентек провели 16-е очное противостояние. Коко одержала пятую победу над Игой, в частности четвертую подряд.

Гауфф перевела противостояние сборных США и Польши в микст. В первой игре Тейлор Фритц уступил Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).

Финалист United Cup определится в смешанном парном поединке, в котором сыграют тандемы Коко Гауфф / Кристиан Харрисон и Катажина Кава / Ян Зелиньски.

Фото с матча Коко Гауфф – Ига Свентек

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
