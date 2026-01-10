Гауфф сокрушила Свентек и перевела противостояние США – Польша в микст
Коко разобралась с Игой в двух сетах после поражения Тейлора Фритца от Хуберта Хуркача
Американская теннисистка Коко Гауфф одержала важную победу для своей сборной в полуфинале United Cup 2026 против Польши.
Во второй игре противостояния Коко в двух сетах разобралась со второй ракеткой мира Игой Свентек за 1 час и 41 минуту.
United Cup 2026. 1/2 фиала, США – Польша
Вторая игра. 10 января
Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:2
Гауфф и Свентек провели 16-е очное противостояние. Коко одержала пятую победу над Игой, в частности четвертую подряд.
Гауфф перевела противостояние сборных США и Польши в микст. В первой игре Тейлор Фритц уступил Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).
Финалист United Cup определится в смешанном парном поединке, в котором сыграют тандемы Коко Гауфф / Кристиан Харрисон и Катажина Кава / Ян Зелиньски.
Фото с матча Коко Гауфф – Ига Свентек
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта после победы над Амандой Анисимовой выбила еще и Мирру Андрееву
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua