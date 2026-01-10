ВИДЕО. Сборная Польши в миксте одолела США и вышла в финал United Cup
Кава и Зелиньски в смешанном парном матче одолели Гауфф и Харрисона
10 января сборная Польши переиграла команду США и вышла в финал United Cup.
Поляки одержали общую победу со счетом 2:1. Решающее второе очко Польша взяла в миксте.
Вначале Хуберт Хуркач переиграл Тейлора Фритца. Затем Коко Гауфф одолела Игу Свентек и перевела противостояние в смешанный парный матч.
В миксте польский дуэт Катажина Кава / Ян Зелиньски разобрался с Гауфф и Кристианом Харрисоном.
В финале United Cup Польша сыграет против Швейцарии, которая в своем полуфинальном противостоянии одолела Бельгию 2:1.
United Cup 2026. 1/2 финала, 10 января
США – Польша – 1:2
- Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:7 (1:7), 6:7 (2:7)
- Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:2
- Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач
Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек
Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Катажина Кава / Ян Зелиньски
