10 января 2026, 16:01 | Обновлено 10 января 2026, 16:39
ВИДЕО. Сборная Польши в миксте одолела США и вышла в финал United Cup

Кава и Зелиньски в смешанном парном матче одолели Гауфф и Харрисона

ВИДЕО. Сборная Польши в миксте одолела США и вышла в финал United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Катажина Кава и Ян Зелиньски

10 января сборная Польши переиграла команду США и вышла в финал United Cup.

Поляки одержали общую победу со счетом 2:1. Решающее второе очко Польша взяла в миксте.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Хуберт Хуркач переиграл Тейлора Фритца. Затем Коко Гауфф одолела Игу Свентек и перевела противостояние в смешанный парный матч.

В миксте польский дуэт Катажина Кава / Ян Зелиньски разобрался с Гауфф и Кристианом Харрисоном.

В финале United Cup Польша сыграет против Швейцарии, которая в своем полуфинальном противостоянии одолела Бельгию 2:1.

United Cup 2026. 1/2 финала, 10 января

США – Польша – 1:2

  • Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:7 (1:7), 6:7 (2:7)
  • Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:2
  • Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач

Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек

Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Катажина Кава / Ян Зелиньски

По теме:
Сборная США вылетела. Определена финальная пара United Cup 2026
Гауфф сокрушила Свентек и перевела противостояние США – Польша в микст
Марта Костюк – Джессика Пегула. Испекла баранку шестой ракетке. Видеообзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
