Забавно: Вашеро обошел Федерера и Алькараса по винрейту на Мастерсах
Больший процент побед на турнирах АТР 1000 только у Рафаэля Надаля и Новака Джоковича
Валентен Вашеро одержал 11 победу в карьере в основной сетке Мастерсов и вышел на третье место среди всех теннисистов по винрейту на турнирах такой категории.
30 октября Вашеро одолел Кэмерона Норри в третьем раунде соревнований АТР 1000 в Париже – для Валентена это был 14-й матч на Мастерсах.
Винрейт Валентена на Мастерсах составляет 78.6% (11 побед и 3 поражения). Больший процент побед имеют лишь два теннисиста: Рафаэль Надаль (82.0%) и Новак Джокович (81.5%).
К примеру, у легендарного Роджера Федерера – 77.9%, а у действующего лидера рейтинга АТР Карлоса Алькараса – 77.8%.
Топ-5 теннисистов по проценту выигранных матчей на Мастерсах (минимум 10 поединков):
