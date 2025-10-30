Забавно: Вашеро обошел Федерера и Алькараса по винрейту на Мастерсах

Валентен Вашеро одержал 11 победу в карьере в основной сетке Мастерсов и вышел на третье место среди всех теннисистов по винрейту на турнирах такой категории.

30 октября Вашеро одолел Кэмерона Норри в третьем раунде соревнований АТР 1000 в Париже – для Валентена это был 14-й матч на Мастерсах.

Винрейт Валентена на Мастерсах составляет 78.6% (11 побед и 3 поражения). Больший процент побед имеют лишь два теннисиста: Рафаэль Надаль (82.0%) и Новак Джокович (81.5%).

К примеру, у легендарного Роджера Федерера – 77.9%, а у действующего лидера рейтинга АТР Карлоса Алькараса – 77.8%.

Топ-5 теннисистов по проценту выигранных матчей на Мастерсах (минимум 10 поединков):