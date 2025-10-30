Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенсационный чемпион Шанхая стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Берси
30 октября 2025, 14:17 | Обновлено 30 октября 2025, 14:26
Сенсационный чемпион Шанхая стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Берси

Валентен Вашеро обыграл Кэмерона Норри в матче 1/8 финала соревнований в Париже

Сенсационный чемпион Шанхая стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Берси
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Представитель Монако Валентен Вашеро (АТР 40) стал первым участником 1/4 финала турнира АТР 1000 в Париже (Франция).

В третьем раунде Вашеро в двух сетах разобрался с британцем Кэмероном Норри (АТР 31) за 1 час и 38 минут.

ATP 1000 Монако. Хард в помещении. 1/8 финала

Кэмерон Норри (Великобритания) – Валентен Вашеро (Монако) [WC] – 6:7 (4:7), 4:6

Вашеро впервые встретился с Норри. В Берси Валентен, помимо Кэмерона, также уже прошел Иржи Легечку и Артура Риндеркнеша.

Вашеро продлил винстрик на Мастерсах до 12 поединков – в середине октября он сенсационно выиграл соревнования АТР 1000 в Шанхае, стартовав с квалификации.

С момента введения формата Мастерсов в 1990 году Вашеро стал всего лишь вторым игроком, которому удалось одержать 10 и более побед подряд на таких турнирах, находясь вне топ-20 рейтинга ATP. Первым был Давид Налбандян (Мадрид – Париж, 2007 год).

Валентен стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Берси. Его следующий оппонент определится в противостоянии Феликс Оже-Альяссим – Даниэль Альтмайер.

Валентен Вашеро Кэмерон Норри ATP Париж
