Интер в течение двух сезонов не может победить Наполи, Ювентус и Милан

Миланский Интер, начиная с прошлого сезона, не может одержать ни одной победы в матчах против Наполи, Ювентуса и Милана во всех турнирах.

Безвыигрышная серия нероадзури продолжилась в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А сезона 2025/26 против Наполи (2:2).

Эта серия без побед Интера против этих соперников составляет уже 13 матчей: 6 ничьих и 7 поражений.

Безвыигрышная серия Интера против Наполи, Ювентуса и Милана во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25 (13)

2025/26, Серия А, Интер – Наполи – 2:2

2025/26, Серия А, Интер – Милан – 0:1

2025/26, Серия А, Наполи – Интер – 3:1

2025/26, Серия А, Ювентус – Интер – 4:3

2024/25, Кубок Италии, Интер – Милан – 0:3

2024/25, Кубок Италии, Милан – Интер – 1:1

2024/25, Серия А, Наполи – Интер – 1:1

2024/25, Серия А, Ювентус – Интер – 1:0

2024/25, Серия А, Милан – Интер – 1:1

2024/25, Суперкубок Италии, Интер – Милан – 2:3

2024/25, Серия А, Интер – Наполи – 1:1

2024/25, Серия А, Интер – Ювентус – 4:4

2024/25, Серия А, Интер – Милан – 1:2