Интер в течение двух сезонов не может победить Наполи, Ювентус и Милан
Безвыигрышная серия продолжилась в домашней игре против Наполи. Сколько матчей уже насчитывается?
Миланский Интер, начиная с прошлого сезона, не может одержать ни одной победы в матчах против Наполи, Ювентуса и Милана во всех турнирах.
Безвыигрышная серия нероадзури продолжилась в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А сезона 2025/26 против Наполи (2:2).
Эта серия без побед Интера против этих соперников составляет уже 13 матчей: 6 ничьих и 7 поражений.
Безвыигрышная серия Интера против Наполи, Ювентуса и Милана во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25 (13)
- 2025/26, Серия А, Интер – Наполи – 2:2
- 2025/26, Серия А, Интер – Милан – 0:1
- 2025/26, Серия А, Наполи – Интер – 3:1
- 2025/26, Серия А, Ювентус – Интер – 4:3
- 2024/25, Кубок Италии, Интер – Милан – 0:3
- 2024/25, Кубок Италии, Милан – Интер – 1:1
- 2024/25, Серия А, Наполи – Интер – 1:1
- 2024/25, Серия А, Ювентус – Интер – 1:0
- 2024/25, Серия А, Милан – Интер – 1:1
- 2024/25, Суперкубок Италии, Интер – Милан – 2:3
- 2024/25, Серия А, Интер – Наполи – 1:1
- 2024/25, Серия А, Интер – Ювентус – 4:4
- 2024/25, Серия А, Интер – Милан – 1:2
13 - Since last season, Inter have not won any of their 13 matches against Napoli, Milan, and Juventus across all competitions (D6, L7). Obstacle.#InterNapoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 11, 2026
