Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер в течение двух сезонов не может победить Наполи, Ювентус и Милан
Италия
12 января 2026, 10:06 |
59
0

Интер в течение двух сезонов не может победить Наполи, Ювентус и Милан

Безвыигрышная серия продолжилась в домашней игре против Наполи. Сколько матчей уже насчитывается?

12 января 2026, 10:06 |
59
0
Интер в течение двух сезонов не может победить Наполи, Ювентус и Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер, начиная с прошлого сезона, не может одержать ни одной победы в матчах против Наполи, Ювентуса и Милана во всех турнирах.

Безвыигрышная серия нероадзури продолжилась в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А сезона 2025/26 против Наполи (2:2).

Эта серия без побед Интера против этих соперников составляет уже 13 матчей: 6 ничьих и 7 поражений.

Безвыигрышная серия Интера против Наполи, Ювентуса и Милана во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25 (13)

  • 2025/26, Серия А, Интер – Наполи – 2:2
  • 2025/26, Серия А, Интер – Милан – 0:1
  • 2025/26, Серия А, Наполи – Интер – 3:1
  • 2025/26, Серия А, Ювентус – Интер – 4:3
  • 2024/25, Кубок Италии, Интер – Милан – 0:3
  • 2024/25, Кубок Италии, Милан – Интер – 1:1
  • 2024/25, Серия А, Наполи – Интер – 1:1
  • 2024/25, Серия А, Ювентус – Интер – 1:0
  • 2024/25, Серия А, Милан – Интер – 1:1
  • 2024/25, Суперкубок Италии, Интер – Милан – 2:3
  • 2024/25, Серия А, Интер – Наполи – 1:1
  • 2024/25, Серия А, Интер – Ювентус – 4:4
  • 2024/25, Серия А, Интер – Милан – 1:2
По теме:
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов
Фиорентина – Милан – 1:1. Как Нкунку спас на 90-й. Видео голов, обзор матча
Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Наполи статистика Ювентус Милан
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Футбол | 12 января 2026, 09:57 0
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером

Бывший полузащитник Майкл Каррик провел успешные переговоры с английским клубом

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 19:41
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12.01.2026, 08:30
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 47
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 15
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем