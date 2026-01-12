Барселона взяла Суперкубок в Эль-Класико, титул Свитолиной, серебро Гаврюка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 января.

1A. Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании

Дубль Рафиньи и гол Левандовски принесли каталонцам победу над Реалом

1B. Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?

Решающий матч турнира состоялся в саудовском городе Джидда

2A. Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм

Арсенал, Ман Сити и Челси продолжают борьбу, Ливерпуль сыграет 12 января

2B. Кризис Красных дьяволов. МЮ выбыл из Кубка Англии, уступив Брайтону

Браян Груда и Дэнни Уэлбек принесли победу чайкам в матче 1/32 финала

3. Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола

Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2

4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье пролонгировало контракт с игроком сборной Украины

Евгений Волынец продлил соглашение с житомирянами

5. ВИДЕО. Поддержка окрыляет. Что сказал Косенко перед отъездом сборной на ЧЕ

Сине-желтые отправились из Киева на чемпионат Европы 2026 по футзалу

6. Смит снес Матиаса. Субриэль попался с допингом, а потом улетел в нокаут

Яркое завоевание пояса от британца

7A. Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!

Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

7B. Плюс 1 трофей. Сколько титулов выиграли украинские теннисистки за историю

Элина Свитолина возглавляет титульный рейтинг с 19 трофеями WTA

7C. Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко

Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки

8A. Лыжная акробатика. Ян Гаврюк взял серебро на этапе КМ в Лейк-Плесиде

Украинец отлично выступил на соревнованиях Кубка мира по фристайлу

8B. Прыжки с трамплина. Марусяк впервые в сезоне финишировал в топ-30 на КМ

Финальную попытку Евгению испортила погода

9A. Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ

Украинская команда разочаровала выступлением

9B. Безумная эстафета, интригующее окончание и сестринский подиум

Впечатления от последнего дня четвертого этапа в Германии

9C. Меркушина не вышла на старт. Эльвира Эберг оформила золотой дубль на КМ

Шведка завоевала вторую победу в личной гонке 2026 года

10. 6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026

В списке только те, кого Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро и больше