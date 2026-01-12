Барселона взяла Суперкубок в Эль-Класико, титул Свитолиной, серебро Гаврюка
Главные новости за 11 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 января.
1A. Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Дубль Рафиньи и гол Левандовски принесли каталонцам победу над Реалом
1B. Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?
Решающий матч турнира состоялся в саудовском городе Джидда
2A. Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм
Арсенал, Ман Сити и Челси продолжают борьбу, Ливерпуль сыграет 12 января
2B. Кризис Красных дьяволов. МЮ выбыл из Кубка Англии, уступив Брайтону
Браян Груда и Дэнни Уэлбек принесли победу чайкам в матче 1/32 финала
3. Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2
4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье пролонгировало контракт с игроком сборной Украины
Евгений Волынец продлил соглашение с житомирянами
5. ВИДЕО. Поддержка окрыляет. Что сказал Косенко перед отъездом сборной на ЧЕ
Сине-желтые отправились из Киева на чемпионат Европы 2026 по футзалу
6. Смит снес Матиаса. Субриэль попался с допингом, а потом улетел в нокаут
Яркое завоевание пояса от британца
7A. Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии
7B. Плюс 1 трофей. Сколько титулов выиграли украинские теннисистки за историю
Элина Свитолина возглавляет титульный рейтинг с 19 трофеями WTA
7C. Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки
8A. Лыжная акробатика. Ян Гаврюк взял серебро на этапе КМ в Лейк-Плесиде
Украинец отлично выступил на соревнованиях Кубка мира по фристайлу
8B. Прыжки с трамплина. Марусяк впервые в сезоне финишировал в топ-30 на КМ
Финальную попытку Евгению испортила погода
9A. Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ
Украинская команда разочаровала выступлением
9B. Безумная эстафета, интригующее окончание и сестринский подиум
Впечатления от последнего дня четвертого этапа в Германии
9C. Меркушина не вышла на старт. Эльвира Эберг оформила золотой дубль на КМ
Шведка завоевала вторую победу в личной гонке 2026 года
10. 6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026
В списке только те, кого Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро и больше
