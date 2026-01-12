Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал определился с будущим Хаби Алонсо после поражения от Барселоны
Испания
Мадридский клуб оставит тренера, но попытается улучшить физическое состояние игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо останется руководить королевским клубом, несмотря на поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

По информации авторитетного издания Diario AS и журналиста Феликса Диаса, «сливочные» не собираются делать резких движений и продолжают доверять испанскому специаоисту.

«Хаби Алонсо не будет уволен с должности тренера. В Мадриде считают, что результаты команды улучшаются, поэтому клуб работает над поиском усиления для команды.

Первоочередной задачей является улучшение физической формы игроков и предотвращение травм», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне «Реал» продолжает борьбу в чемпионате и Кубке Испании, а также Лиге чемпионов. В Ла Лиге подопечные Хаби Алонсо набрали 45 баллов и занимают второе место, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
