Реал определился с будущим Хаби Алонсо после поражения от Барселоны
Мадридский клуб оставит тренера, но попытается улучшить физическое состояние игроков
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо останется руководить королевским клубом, несмотря на поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.
По информации авторитетного издания Diario AS и журналиста Феликса Диаса, «сливочные» не собираются делать резких движений и продолжают доверять испанскому специаоисту.
«Хаби Алонсо не будет уволен с должности тренера. В Мадриде считают, что результаты команды улучшаются, поэтому клуб работает над поиском усиления для команды.
Первоочередной задачей является улучшение физической формы игроков и предотвращение травм», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне «Реал» продолжает борьбу в чемпионате и Кубке Испании, а также Лиге чемпионов. В Ла Лиге подопечные Хаби Алонсо набрали 45 баллов и занимают второе место, отставая от «Барселоны» на четыре очка.
