Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик временно возглавит английский клуб после ухода португальского специалиста Рубена Аморима.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны провели успешные переговоры о сотрудничестве – 44-летний тренер будет работать в команде, как минимум, до завершения сезона 2025/26.

Презентация нового тренера состоится на этой недели.

Каррик провел 316 матчей в составе «красных дьяволов» в качестве футболиста, пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира вместе с английской командой.

В 2021 году Майкл исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», когда победил «Арсенал» (3:2), «Вильярреал» (2:0) и сыграл вничью с «Челси» (1:1). Последним местом работы англичанина был «Мидлсбро», который он покинул в июне 2025-го.