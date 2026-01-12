Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 января 2026, 09:57 |
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером

Бывший полузащитник Майкл Каррик провел успешные переговоры с английским клубом

12 января 2026, 09:57 |
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик временно возглавит английский клуб после ухода португальского специалиста Рубена Аморима.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны провели успешные переговоры о сотрудничестве – 44-летний тренер будет работать в команде, как минимум, до завершения сезона 2025/26.

Презентация нового тренера состоится на этой недели.

Каррик провел 316 матчей в составе «красных дьяволов» в качестве футболиста, пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира вместе с английской командой.

В 2021 году Майкл исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», когда победил «Арсенал» (3:2), «Вильярреал» (2:0) и сыграл вничью с «Челси» (1:1). Последним местом работы англичанина был «Мидлсбро», который он покинул в июне 2025-го.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Майкл Каррик Фабрицио Романо отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
