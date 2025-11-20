Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
20 ноября 2025, 11:20 |
Испания – Чехия. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального противостояния командного турнира

Испания – Чехия. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября сборные Испании и Чехии стартуют в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье (Италия).

Команды начнут четвертьфинальное матчевое противостояние ориентировочно в 11:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Испания – Чехия

  • Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик
  • Хауме Муньяр – Иржи Легечка
  • Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Адам Павлашек

Победители противостояния в полуфинале поборются либо против команды Аргентины, либо против сборной Германии.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

сборная Испании по теннису сборная Чехии по теннису Кубок Дэвиса Пабло Карреньо Буста Якуб Меншик Хауме Муньяр Иржи Легечка Марсель Гранольерс Педро Мартинес (теннисист) Томаш Махач
