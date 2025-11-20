Испания – Чехия. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября сборные Испании и Чехии стартуют в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье (Италия).

Команды начнут четвертьфинальное матчевое противостояние ориентировочно в 11:20 по Киеву.

Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Испания – Чехия

Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик

Хауме Муньяр – Иржи Легечка

Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Адам Павлашек

Победители противостояния в полуфинале поборются либо против команды Аргентины, либо против сборной Германии.

