Испания – Чехия. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального противостояния командного турнира
20 ноября сборные Испании и Чехии стартуют в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье (Италия).
Команды начнут четвертьфинальное матчевое противостояние ориентировочно в 11:20 по Киеву.
Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Испания – Чехия
- Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик
- Хауме Муньяр – Иржи Легечка
- Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Адам Павлашек
Победители противостояния в полуфинале поборются либо против команды Аргентины, либо против сборной Германии.
