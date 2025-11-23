Определены пары Квалификации Кубка Дэвиса 2026

23 ноября состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2026.

Первый отборочный раунд состоится в феврале 2026 года, а второй (решающий) – в сентябре.

В 1-м раунде примут участие 26 стран, во 2-м – 14 (включая Испанию – финалиста этого года).

До 2027 года финальный этап Кубка Дэвиса будет проводиться в Болонье. Сборная Италии уже получила место в финале КД как хозяйка-соревнований.

Сетка Квалификации Кубка Дэвиса 2025: