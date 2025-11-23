Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
23 ноября 2025, 19:22
Определены пары Квалификации Кубка Дэвиса 2026

Первый раунд отбора пройдет в феврале следующего года, второй (решающий) – в сентябре

23 ноября 2025, 19:22
Определены пары Квалификации Кубка Дэвиса 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2026.

Первый отборочный раунд состоится в феврале 2026 года, а второй (решающий) – в сентябре.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В 1-м раунде примут участие 26 стран, во 2-м – 14 (включая Испанию – финалиста этого года).

До 2027 года финальный этап Кубка Дэвиса будет проводиться в Болонье. Сборная Италии уже получила место в финале КД как хозяйка-соревнований.

Сетка Квалификации Кубка Дэвиса 2025:

Кубок Дэвиса
