Чемпионы мира по теннису: определен победитель Кубка Дэвиса 2025

Сборная Италии по теннису завоевала трофей Кубка Дэвиса 2025.

В финальном матчевом противостоянии итальянцы переиграли команду Испании со счетом 2:0.

Все решилось в одиночных поединках. Вначале Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо Бусту, а затем Флавио Коболли с камбеком одолел Хауме Муньяра.

Кубок Дэвиса 2025. Финал

Италия – Испания – 2:0

Маттео Берреттини – Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4

– Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4 Флавио Коболли – Хауме Муньяр – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5

Италия в финальной части Кубка Дэвиса прошла всех своих соперников со счетом 2:0. Помимо Испании, итальянцам также проиграли австрийцы и бельгийцы.

Сборная Италии в четвертой раз в истории стала победителем неофициального чемпионата мира по теннису. В частности, итальянцы третий год подряд завоевали трофей Кубка Дэвиса.