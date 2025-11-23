Чемпионы мира по теннису: определен победитель Кубка Дэвиса 2025
Сборная Италии переиграла команду Испании со счетом 2:0 по итогам одиночных матчей
Сборная Италии по теннису завоевала трофей Кубка Дэвиса 2025.
В финальном матчевом противостоянии итальянцы переиграли команду Испании со счетом 2:0.
Все решилось в одиночных поединках. Вначале Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо Бусту, а затем Флавио Коболли с камбеком одолел Хауме Муньяра.
Кубок Дэвиса 2025. Финал
Италия – Испания – 2:0
- Маттео Берреттини – Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4
- Флавио Коболли – Хауме Муньяр – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5
Италия в финальной части Кубка Дэвиса прошла всех своих соперников со счетом 2:0. Помимо Испании, итальянцам также проиграли австрийцы и бельгийцы.
Сборная Италии в четвертой раз в истории стала победителем неофициального чемпионата мира по теннису. В частности, итальянцы третий год подряд завоевали трофей Кубка Дэвиса.
