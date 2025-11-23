Чемпионы мира по теннису: определен победитель Кубка Дэвиса 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
23 ноября 2025, 21:08 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:54
Сборная Италии переиграла команду Испании со счетом 2:0 по итогам одиночных матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии по теннису завоевала трофей Кубка Дэвиса 2025.

В финальном матчевом противостоянии итальянцы переиграли команду Испании со счетом 2:0.

Все решилось в одиночных поединках. Вначале Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо Бусту, а затем Флавио Коболли с камбеком одолел Хауме Муньяра.

Кубок Дэвиса 2025. Финал

Италия – Испания – 2:0

  • Маттео Берреттини – Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4
  • Флавио Коболли – Хауме Муньяр – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5

Италия в финальной части Кубка Дэвиса прошла всех своих соперников со счетом 2:0. Помимо Испании, итальянцам также проиграли австрийцы и бельгийцы.

Сборная Италии в четвертой раз в истории стала победителем неофициального чемпионата мира по теннису. В частности, итальянцы третий год подряд завоевали трофей Кубка Дэвиса.

сборная Италии по теннису сборная Испании по теннису Италия - Испания Кубок Дэвиса Маттео Берреттини Флавио Коболли Пабло Карреньо Буста Хауме Муньяр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ну ось, і Сіннер їм для цього не знадобився. Даремно всілякі заслужені старпери так бурхливо обурювались)
Добре бути італійським вболівальником тенісу. Тут тобі і вайб перебування в ореолі першої (тимчасово другої) ракетки світу, і регулярні трофеї мейджорів - а кубки Девіса і БДК, таке враження,  прописались в Італії навічно. Не життя, а казка))
Ответить
0
