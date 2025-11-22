Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пока Алькарас и Синнер отдыхают. Определена финальная пара Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
22 ноября 2025, 21:15 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:30
Сборная Испании без Карлоса и команда Италии без Янника разыграют трофей турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

На Кубке Дэвиса 2025, решающий этап которого проходит в Болонье, определена финальная пара.

Трофей старейшего командного турнира в истории спорта разыграют сборные Испании и Италии.

В полуфинале испанцы переиграли Германию 2:1, а итальянцы справились с Бельгией 2:0.

Финальное противостояние КД состоится 23 числа. Интересно, что фанаты могли бы увидить очередной поединок двух лучших теннисистов современности – Карлоса Алькараса и Янника Синнера, однако оба отказались от участия за свои сборные.

Испания в 11-й раз сыграет в финале Кубка Дэвиса и постарается завоевать седьмой трофей. В последний раз Фурия Роха брала титул в 2019 году вместе с Рафаэлем Надалем.

Италия проведет 10-й финал КД в истории, в частности третий подряд. В 2023 и 2024 годах итальянцы выигрывали трофей неофициального чемпионата мира по теннису, а свой первый титул они завоевали в далеком 1976 году.

Ранее сборные Испании и Италии играли между собой 13 раз – счет 7:6 в пользу итальянцев. В последний раз команды пересекались аж в 2006 году на стадии Плей-офф – победу со счетом 4:1 отпраздновали испанцы.

Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала

  • Италия Бельгия – 2:0
  • Испания Германия – 2:1

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
