Пока Алькарас и Синнер отдыхают. Определена финальная пара Кубка Дэвиса
Сборная Испании без Карлоса и команда Италии без Янника разыграют трофей турнира
На Кубке Дэвиса 2025, решающий этап которого проходит в Болонье, определена финальная пара.
Трофей старейшего командного турнира в истории спорта разыграют сборные Испании и Италии.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В полуфинале испанцы переиграли Германию 2:1, а итальянцы справились с Бельгией 2:0.
Финальное противостояние КД состоится 23 числа. Интересно, что фанаты могли бы увидить очередной поединок двух лучших теннисистов современности – Карлоса Алькараса и Янника Синнера, однако оба отказались от участия за свои сборные.
Испания в 11-й раз сыграет в финале Кубка Дэвиса и постарается завоевать седьмой трофей. В последний раз Фурия Роха брала титул в 2019 году вместе с Рафаэлем Надалем.
Италия проведет 10-й финал КД в истории, в частности третий подряд. В 2023 и 2024 годах итальянцы выигрывали трофей неофициального чемпионата мира по теннису, а свой первый титул они завоевали в далеком 1976 году.
Ранее сборные Испании и Италии играли между собой 13 раз – счет 7:6 в пользу итальянцев. В последний раз команды пересекались аж в 2006 году на стадии Плей-офф – победу со счетом 4:1 отпраздновали испанцы.
Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер высказался об Итауме
Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»