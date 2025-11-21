Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Сборная Италии прошла Бельгию – решающую победу над Бергсом добыл Коболли
Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2025, финальная часть которого проходит в Болонье.
В полуфинальном противостоянии итальянцы прошли команду Бельгии со счетом 2:0.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Представители Италии выиграли два одиночных матча. Вначале Маттео Берреттини уверенно разобрался с Рафаэлем Коллиньоном – для Матео это десятая победа подряд в одиночном разряде КД.
Во второй игре Флавио Коболли за три часа сломил сопротивление Зизу Бергса. Все решилось на тай-брейке третьего сета, который завершился со счетом 17:15 в пользу Коболли. Флавио отыграл семь матчболом и не позволил бельгийцу перевести противостояние в парный поединок.
Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала
Италия – Бельгия – 2:0
- Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4
- Флавио Коболли – Зизу Бергс – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)
Итальянцы третий год подряд сыграют в финале Кубка Дэвиса. В 2023 и 2024 они становились чемпионами.
В финале неофициального чемпионата мира по теннису Италия поборется либо против Испании, либо против Германии.
BATTLE CRY ⚔️#DavisCup pic.twitter.com/Vc2Rk4gMNR— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2025
BREATHTAKING 😮💨🤯— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2025
Flavio Cobolli comes through a mammoth final set tiebreak 6-3 6-7(5) 7-6(15) to make it 2-0 🇮🇹#DavisCup pic.twitter.com/d4AtoX6lrh
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола
Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026