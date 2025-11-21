Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Кубок Дэвиса
21 ноября 2025, 22:38 | Обновлено 21 ноября 2025, 22:43
Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025

Сборная Италии прошла Бельгию – решающую победу над Бергсом добыл Коболли

Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2025, финальная часть которого проходит в Болонье.

В полуфинальном противостоянии итальянцы прошли команду Бельгии со счетом 2:0.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Представители Италии выиграли два одиночных матча. Вначале Маттео Берреттини уверенно разобрался с Рафаэлем Коллиньоном – для Матео это десятая победа подряд в одиночном разряде КД.

Во второй игре Флавио Коболли за три часа сломил сопротивление Зизу Бергса. Все решилось на тай-брейке третьего сета, который завершился со счетом 17:15 в пользу Коболли. Флавио отыграл семь матчболом и не позволил бельгийцу перевести противостояние в парный поединок.

Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала

Италия – Бельгия – 2:0

  • Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4
  • Флавио Коболли – Зизу Бергс – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)

Итальянцы третий год подряд сыграют в финале Кубка Дэвиса. В 2023 и 2024 они становились чемпионами.

В финале неофициального чемпионата мира по теннису Италия поборется либо против Испании, либо против Германии.

Кубок Дэвиса сборная Италии по теннису сборная Бельгии по теннису Маттео Берреттини Флавио Коболли Италия - Бельгия Зизу Бергс Рафаэль Коллиньон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
