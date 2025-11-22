22 ноября Флавио Коболли переиграл Зизу Бергса во втором поединке полуфинального матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Италии и Бельгии.

Коболли дожал Бергса на тай-брейке третьего сета. Теннисисты разыграли 32 очка – счет 17:15 в пользу Флавио.

Официальный X(Twitter)-аккаунт Кубка Дэвиса сообщил, что это шестой самый длинный тай-брейк в 125-летней истории турнира.

А вот в финальной части КД Флавио и Зизу провели второй самый длинный тай – рекорд был установлен в 2019 году в парном матче противостояния Германии и Аргентины между тандемами Кевин Кравиц / Андреас Мис – Максимо Гонсалес / Леонардо Майер (6:7, 7:6, 7:6 [20:18]).

ВИДЕО. 32 очка: запись полного тай-брейка в 3-м сете матча Коболли – Бергс

Видеообзор матча Флавио Коболли – Зизу Бергс