ВИДЕО. 32 очка: запись полного тай-брейка в 3-м сете матча Коболли – Бергс

Флавио переиграл Зизу во втором поединке полуфинала Кубка Дэвиса Италия – Бельгия

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Флавио Коболли переиграл Зизу Бергса во втором поединке полуфинального матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Италии и Бельгии.

Коболли дожал Бергса на тай-брейке третьего сета. Теннисисты разыграли 32 очка – счет 17:15 в пользу Флавио.

Официальный X(Twitter)-аккаунт Кубка Дэвиса сообщил, что это шестой самый длинный тай-брейк в 125-летней истории турнира.

А вот в финальной части КД Флавио и Зизу провели второй самый длинный тай – рекорд был установлен в 2019 году в парном матче противостояния Германии и Аргентины между тандемами Кевин Кравиц / Андреас Мис – Максимо Гонсалес / Леонардо Майер (6:7, 7:6, 7:6 [20:18]).

Видеообзор матча Флавио Коболли – Зизу Бергс

По теме:
Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Италия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
